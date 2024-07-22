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行路姿勢怪異露破綻！女子雙腳綁80隻Casio手錶 福田口岸被逮個正著

香港01／ 撰文：朱加樟
皇崗海關在福田口岸旅檢進境通道查獲一宗旅客人身綁藏80支手錶進境（由香港進入大陸）案。（中國海關總署微信公眾號）
皇崗海關在福田口岸旅檢進境通道查獲一宗旅客人身綁藏80支手錶進境（由香港進入大陸）案。（中國海關總署微信公眾號）

中國海關總署20日稱，近日，皇崗海關在福田口岸旅檢進境通道查獲一宗旅客人身綁藏80隻手錶進境（由香港進入大陸）案。

皇崗海關關員在福田口岸旅檢進境大廳開展監管時，發現一名身穿白條短袖、牛仔闊腿褲的女性旅客走路時腿部僵硬、步行姿勢異常，隨即對其進行攔截檢查。經查，在該旅客左右小腿發現用黑色彈力繃帶、塑料膜綁藏的卡西歐（Casio）手錶共80支。

海關提醒：根據《中華人民共和國海關行政處罰實施條例》第七條，以藏匿、偽裝、瞞報、偽報或者其他方式逃避海關監管，運輸、攜帶、郵寄國家禁止或者限制進出境的貨物、物品或者依法應當繳納稅款的貨物、物品進出境的是走私行為，將被追究法律責任。

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文章授權轉載自《香港01》

手錶 海關 走私 香港

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