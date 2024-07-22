行路姿勢怪異露破綻！女子雙腳綁80隻Casio手錶 福田口岸被逮個正著

夏天是昆蟲活躍期，各類昆蟲出沒實是常事，但如果家居窗外出現巨型蜂巢，那就要小心了！近日有居於天水圍的網民發文求助，稱於住所窗外發現蜂巢，上面有不少野生蜂，不知如何處理。有網友看完照片後懷疑築巢的是極惡的「虎頭蜂」（另稱：胡蜂），又擔心野生蜂會攻擊人及寵物，「小心家裡只狗狗，要關好窗」。

2024-07-22 16:05