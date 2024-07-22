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河北遊樂場過山車又故障 多名遊客被掛在高空暴曬逾10分鐘
陸媒《瀟湘晨報》報導，近日有網友發佈影片稱，位於河北秦皇島的南戴河國際娛樂中心一過山車設備出現故障停滯，多名遊客被困在半空暴曬。
根據影片拍攝者的辯法，過山車故障事件發生在7月19日，遊客們在高空中停滯了至少十分鐘。
據《瀟湘晨報》報導，南戴河國際娛樂的職員回應稱，對當天情況並不瞭解，目前接到通知，過山車專案已經停止對外開放，正在維修中，但設施停滯的原因仍在調查。
這並非該設施第一次出現這樣的情況，據此前報導，2023年6月，該景區停電，導致同一專案的過山車垂直懸掛半空，車上人員頭部朝下被困近20分鐘，後續全部被安全救下。
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文章授權轉載自《香港01》
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