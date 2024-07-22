沙田新城市廣場現「糞路」延伸數米再轉彎 大便者身份掀網友爭議

沙田新城市廣場遍地「黃金」？香港網路瘋傳1張相片，指沙田新城市廣場某樓層地上出現疑似「大便路」，向外延伸數米且轉彎，相當離奇。

相片引來網友爭議，「怎麼做到一邊走一邊拉？」、「到處拉真好X街」；也有人關注大便者身份，激辯是人為還是動物所為。

有網友周日（7月21日）於Facebook群組「Go Go Shatin」發佈相片，留言「新城市7月還是黃金周」。

相片看到，沙田新城市廣場當時人山人海，但某樓層地上出現一堆堆深色疑似大便物體，而且「大便路」向外延伸數米，按路線轉彎。旁邊有商場職員按動手機，相信正處理事件。

相片引來網友關注，驚訝「怎麼做到一邊走一邊拉？」、「到處拉就真好X街」、「失禁不是錯，但錯在無品」。

也有網友關注大便者身份，激辯是人為還是動物，「人為？」、「是狗？現在的人帶狗進商場不抱起／放狗車」、「會不會有隻流浪狗瀨㗎」。

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文章授權轉載自《香港01》