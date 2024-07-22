天水圍單位外驚見大蜂巢！線民猜是這種毒蜂勸勿開窗保護寵物狗

夏天是昆蟲活躍期，各類昆蟲出沒實是常事，但如果家居窗外出現巨型蜂巢，那就要小心了！近日有居於天水圍的網友發文求助，稱於住所窗外發現蜂巢，上面有不少野生蜂，不知如何處理。有網友看完照片後懷疑築巢的是極惡的「虎頭蜂」（另稱：胡蜂），又擔心野生蜂會攻擊人及寵物，「小心家裡只狗狗，要關好窗」。

蜂巢所處位置「比較死角」

該名居住在天水圍的網友在社交平臺Threads上傳照片，表示「我房間旁邊有個蜂巢，點部署？」。從照片可見，原PO家的窗戶外牆哪有1個體積不小的蜂巢，多隻褐色野生蜂攀附巢上，甚是可怕。而另1張照片則可見原PO家中的寵物狗也對蜂巢十分好奇，在屋內張望。原PO指，蜂巢所處位置「比較死角」，「最近他這個窗戶開都有一些難度」，故此未知如何解決。

有網友看完照片後懷疑築巢的是「虎頭蜂」。（「danielle_cc_410」Threads圖片）

照片引起網友熱議，不少人高呼「可怕」，「大只得像大蟑螂」、「很嚇人」。亦有網友討論野生蜂品種，有人看完照片後猜是虎頭蜂，更表示「稍後他們會加建外面，然後就整個籃球這麼大」，亦有別人擔心野生蜂會攻擊人及寵物，勸原PO不要開窗以免蜂群進門「會不會攻擊人」、「小心家裡的狗狗，要關好窗戶」。

食環處只處理公眾地方蜂巢

另有不少網友建議原PO向屋苑管理處尋求協助，「應該問管理處怎麼搞」、「通知管理處、或者直接找滅蟲公司」。而原PO於7月19日淩晨回復網友表示「我們已經找了管理公司，現在等他處理 」 ， 但也表示「但是這個位管理公司都說難搞 」 。

根據食物環境衛生署資料，食環署會為公眾地方提供消滅黃蜂或野蜂服務，但不會向已聘有大廈管理公司的私人及公共住宅樓宇，以及所有私人非住宅地方提供有關服務，大廈管理公司可根據公契制定移除蜂巢的工作或向有關業主或住戶提供支援。

虎頭蜂會攻擊頭髮覆蓋著的頭部

虎頭蜂是帶有毒性的蜂，通常攻擊黑色、具絨毛、正在移動的目標，所以如果瞄準人類，主要攻擊被頭髮覆蓋著的頭部，市民可以穿上淺色衣物，戴淺色帽子保護頭部，加上虎頭蜂喜歡吸食味道濃郁的樹汁及腐敗果實汁液，香水和化妝品氣味容易吸引到虎頭蜂，以前發生多宗虎頭蜂傷人事件，最嚴重的是被蜂螫引致死亡。

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文章授權轉載自《香港01》