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觸鬚像揮舞的螢光棒！廣東驚現「變異發光蟑螂」 網嚇傻：蟑螂都進化了

香港01／ 撰文／孫聖然
廣東網友發現了「會發光」的蟑螂。圖／截自影片（香港01）
廣東網友發現了「會發光」的蟑螂。圖／截自影片（香港01）

廣東近日迎來高溫濕熱的天氣模式，不少人家中都開始被「熟客」拜訪，牠們就是會讓人心情瞬間崩潰的蟑螂。不少和蟑螂相關的話題屢次登上微博熱搜，更有廣東網友發現了「會發光」的蟑螂。

據網友發布的影片顯示，一隻在戶外的蟑螂，兩根觸鬚竟發出黃色的光，有如揮舞的螢光棒。而至於為何會發光，有網友猜測或是因為下方有燈光照射。

隨後，話題「廣東的蟑螂進化的有多神奇」還登上微博熱搜引發討論：「蟑螂都進化了，人類什麽時候進化？」、「蟑螂看到自己的觸鬚亮了也很震驚」、「以後晚上都不敢開燈了，生怕吸引一堆『螢光棒』」、「廣東的蟑螂是不是因為吃了太多轉基因食品才變成這樣的？」、「建議用基因改造下蟑螂，把改造成美味多肉的樣子，就像小龍蝦一樣。」

另據深圳新聞網報導，蟑螂號稱地表最強生物，身上攜帶40多種病原體，6-8月是其出沒「高峰期」。牠會把生出來的小蟑螂藏在腹部後面，且卵鞘比較堅硬，如果沒有踩爛卵鞘，一樣會孵化出小蟑螂。

據北京市疾病預防控制中心提醒，蟑螂的危害很多，包括傳播多種病原體；誘發過敏性鼻炎、哮喘等過敏症狀；污染環境與食物；危害電器設備等。

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文章授權轉載自《香港01》

基因 廣東 蟑螂 高溫

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