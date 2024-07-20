噁！陸暨南大學宿舍黴菌遍布疑甲醛超標 香港畢業生難忘當年「人鼠同居」

廣州暨南大學多名在校生近日紛紛在社交平台爆料，指學校宿舍黴菌遍布，廁所和家具都有不同程度老舊破損，有學生更出現皮膚過敏、發燒住院等身體問題，懷疑宿舍甲醛超標。周三（17日），校方回應指，已經跟進情況。

周四（18日），有香港的暨大舊生接受《香港01》採訪，反映暨大校本部的宿舍弊端已存在多年，當年其宿舍甚至多次被老鼠闖入，但校方沒有解決鼠患問題，學生只能自費想辦法應對；還有舊生反映學校排水系統不佳，夏天一下暴雨就會變成「暨大威尼斯」。

近日，有暨南大學學生在小紅書發長文，控訴該校本部（石牌校區）的真如苑9棟「非常噁心，是根本沒有辦法住的程度，住進去的人都會生病」。

她細數該校宿舍多個缺點，包括坪數極小、光線陰暗、衛生極差、火災隱患等問題，並直指學校行政效率低下、毫無人道主義關懷，還故意隱瞞住宿條件，令不知情的學生大呼上當。

宿舍外圍。（小紅書） 宿舍內部。（小紅書）

學生小林（化名）向陸媒憶述，學校在6月中旬通知他們7月13日要進行宿舍搬遷，從華文校區搬至石牌校區，但怎樣都問不出具體去哪棟樓，也不出具體安排。直到去到新宿舍，小林才傻眼，但彼時已經無路可退。

除了黴菌和鐵銹等問題，還有同學懷疑房間是前兩天才粉刷完成的，現場遺留著油漆桶。而同學當中有人出現發燒、起疹子過敏、頭痛等身體不適情況；宿舍的安全隱患、走道狹窄、雜物髒污等問題也讓人擔憂。

有同學懷疑房間是入住前兩天才粉刷完成的，現場遺留著油漆桶。（小紅書）

小林還透露，他們宿舍的桌椅都不是新的，桌子上不乏湯汁痕跡，而櫃子縫隙多發霉長毛，抽屜內也有黑點，「他們（同學）說可能是蟑螂屎，也有說是老鼠屎」。

由於需要實習，小林表示，很多同學沒辦法，只能硬著頭皮住。事後，校方曾讓學生填表說訴求，但最後答覆卻是「目前無解決方案」，還讓大家回家，讓房間「透透風」，開學再來住等。

根據中國政府採購網官網在6月18日發布的《暨南大學石牌校區學生宿舍擴容項目（2024年）學生宿舍家具採購（0877-24GZTP4ZC0213）中標公告》顯示，供應商為廣州市大鵬家具有限公司，中標金額為458萬餘元人民幣（約新台幣2066萬元）。

對此，暨南大學宣傳部門值班人員周三回應媒體查詢表示，學校已經在跟進有關情況，具體以學校官方發布為主。但值班人員指出，具體負責的那位老師已經放假，他也不是特別清楚。

宿舍問題由來已久 港籍舊生有共鳴：當年曾「共鼠一室」

對於今次風波引起輿論關注，多名香港的暨南大學校友接受《香港01》採訪表示，宿舍問題由來已久，甚至想不到多年過去了，問題不但沒消失，反而比當年就讀時更嚴重。

畢業前正是在石牌校區上學的校友柯先生憶述，當年暨大的宿舍衛生狀況已令人堪憂，經常都能在附近見到老鼠經過，「不是有時，幾乎是每一天......」

他認為，造成這種情況的原因與整個維護機制有關，包括對設施的保養、修復，又或者垃圾的處理，關乎學校是否有投放一些資源去做一些垃圾的清理等；同時也可能與同學本身的衛生處理有關，尤其住在1樓的同學，面對的衛生環境會更加慘烈。

宿舍的安全隱患也讓人擔憂。圖為裸露在外的電線。（潮新聞）

宿舍硬體設備方面的問題罄竹難書，除了本身殘舊不堪之外，柯先生記得，他住的宿舍樓所有房間都會有地方讓同學安置洗衣機，讓生活更方便，可入住第一天，他就發現由於水龍頭的問題，自己的房間偏偏不能安裝洗衣機，對此校方也沒有幫忙解決，他與室友只能出去校外找五金行，自費讓師傅過來幫忙改裝。

小林拍攝的宿舍走道，可見同學清洗完的衣物只能掛在人來人往的走道。（潮新聞）

至於鼠患問題，也需要同學自費解決。包括柯先生在內，他多位暨大老同學都有過宿舍被老鼠「入侵」的經歷，由於很難捉到，其室友甚至被迫與老鼠同眠多日，過著擔驚受怕的日子。為此，他們需要買入一些捕捉老鼠的器具放在宿舍內，甚至找磚頭放在門口，以堵死門縫，減低老鼠入內的風險。

「都幾邐迤（「呢Hea」）」，對此，柯先生想不出其他精準的詞彙來形容這段刻骨銘心的日子，他笑言，當中的無奈、忍耐、艱苦，是對自己的一種歷練。

同樣在暨南大學畢業的林先生則表示，自己的宿舍當年沒有老鼠進入，「因為我宿舍沒吃的」。

不過適逢夏天之際，他對學校的排水系統印象尤為深刻，皆因當時一到雨季下大雨的時候，學校都幾乎難逃被水淹的命運，變成「暨南大學威尼斯分校」。而當時遇到這種情況，他只能足不出戶，三餐都叫外送解決。

網上廣傳暨南大學遭受大雨後變「威尼斯」的景況。（微博）

翻查資料，《香港01》發現，暨南大學最為嚴重的一次洪澇災害，發生於2010年5月，《南方日報》報導，當年一場暴雨，讓暨大一棟教學大樓的停車場被淹，幾十輛汽車都成了「潛水艇」。

當時就已有網友以《暨大開設威尼斯分校》為題，將多張受淹圖片傳到網上，引起一時轟動，後來「威尼斯分校」就不斷被校友引用調侃。而事後，暨南大學內澇改造工程展開，天河區建設和水務局還專門組建「暨南大學片區內澇改造項目小組」，對暨南大學澇害進行調研。

公開資料顯示，暨南大學現為直屬中共中央統一戰線工作部管理的中央部屬高校，於廣州、珠海、深圳三地共設有五個校區。

暨大目前是由中共中央統戰部、中華人民共和國教育部及廣東省人民政府共同建設的「雙一流」建設高校、「211工程」重點建設高校，也是現時13所廣東省高水平大學之一，高考錄取分數線長期穩居廣東省高校前三甲。

其素有「華僑最高學府」的美譽，以「面向海外，面向港澳台」為辦學特色，在中國內地高校中，暨大來自港澳台、華僑及外國留學的學生人數一直穩居前列。

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文章授權轉載自《香港01》