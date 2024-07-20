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太狠了！她實名檢舉公務員公婆擁「近億人民幣資產」當局已進行調查
四川一名女子拍片實名檢舉，在體制內工作的公公和婆婆名下有巨額不明財產，超出正常收入水準，引發關注。對此，當地發改委表示高度重視，並已成立調查組進行核查。
近日，四川南充一名女子在社交平台發布影片，實名檢舉稱其公公、婆婆名下有巨額不明財產。她稱，公公是南充市物價局價格監督檢查分局局長，婆婆是工商銀行南充分行計財處處長，兩人名下資產近億元人民幣，包含8間商舖、3棟住宅，以及大量紅木傢俱和收藏的字畫，超體制內正常收入水準。
事件隨即引發網友熱議：
「家庭矛盾有點嚴重。」
「堡壘往往都是從內部突破的。」
「事實證明，兒媳婦並不能算一家。」
「估計是張口要了什麽東西未果，然後就各種唇槍舌戰。」
「不知道在婚姻裡受了多少委屈才檢舉的，不然一般為了孩子就忍了。」
「大家都是自己人，自罰三杯算了。現在激昂的發言的群眾，一個人也不會記得這個事情的。」
對此，南充市發展和改革委員會周五（19日）發布情況通報，稱網傳「曾某實名檢舉尹某光（我委原價格調控科科長，於2018年退休）、漆某華（中國工商銀行南充分行原計財處處長，於2004年退休）家庭財產與實際收入不符」情況，南充市發展和改革委員會高度重視，已聯合中國工商銀行南充分行成立調查組進行核查，下一步將根據核查情況依規依紀依法處置。
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文章授權轉載自《香港01》
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