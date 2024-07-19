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25歲男稱婚後才知妻子已50歲 崩潰痛哭？官方：消息不實已被約談

聯合新聞網／ 撰文：盛昀
男子與妻子在合照。（當事人抖音賬戶影片截圖）
男子與妻子在合照。（當事人抖音賬戶影片截圖）

據河南廣播電視台《百姓調解》欄目報導，近日河南有一名25歲男子舉辦完婚禮才知道自己新婚妻子竟已50歲，還一直不回新婚的家，不得已只能尋求幫助。後續河南網信辦回應稱消息不屬實，該名男子被約談。

影片顯示，該名25歲男子面對鏡頭，直呼受騙：「我受騙了，結了婚了，她再也沒有回過家，我真的被騙了，她比我大25歲，她50歲，我才25歲」。

據這名男子表示，妻子此前與他見面都會化妝，故而他未覺不妥，誰知妻子兒子的年紀都比他還要大。對方目前逃避見面，也不解決聘金問題，讓他很困擾。女方則回應指，自己不缺兒子，要找一個頂天立地的男人。

事件引發關注，不少網友提出質疑「人家萬一是自我炒作呢，網友不要被蒙蔽」，「難道結婚不看證件嗎」，但也有人回覆指可能只是舉辦婚禮未曾進行登記。

亦有網民表示，「真想知道這位大姐的保養秘籍」「我們村裏也有這種，不會是騙婚吧我去」「只要喜歡就行，想開點，男的比女的還有大4、50歲的」。

官方回應：網上所傳信息為不實信息

7月18日，河南商丘睢陽區網信辦發布消息指，網傳「25歲男子結婚後發現妻子50歲」一事引起輿論關注，經調查核實，網上所傳信息為不實信息。目前網信辦已同公安對涉事男子呂某某進行約談。

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文章授權轉載自《香港01》

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