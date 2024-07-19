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X光機建功！攜近11公斤重瀕危「硨磲貝」闖關 女子羅湖口岸被逮個正著
中國海關總署18日（周四）稱，近日一名旅客經羅湖口岸旅檢大廳進境（由香港進入大陸），在行李箱中查獲瀕危硨磲製品1個，總重10.8公斤。
中國海關總署近日，一名旅客經羅湖口岸旅檢大廳進境，其隨身攜帶的行李機檢圖像異常。經進一步查驗，在當事人行李箱中發現瀕危硨磲製品1個，總重10.8公斤。
後經鑒定，該硨磲製品為雙殼綱簾蛤目硨磲科動物貝殼製品，屬於《瀕危野生動植物種國際貿易公約》（CITES）附錄Ⅱ中列明物種的製品。
根據資料，硨磲貝是世界上最大的雙殼綱動物，過去曾被大量捕捉來食用及製作手工藝品。
中國海關總署稱，根據《瀕危野生動植物種國際貿易公約》《中華人民共和國野生動物保護法》《中華人民共和國瀕危野生動植物進出口管理條例》等規定，除合法持有《允許進出口證明書》或者物種證明外，禁止貿易、攜帶、郵寄瀕危物種及其製品進出境，情節嚴重構成犯罪的將依法追究刑事責任。
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文章授權轉載自《香港01》
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