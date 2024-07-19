X光機建功！攜近11公斤重瀕危「硨磲貝」闖關 女子羅湖口岸被逮個正著

不少金飾店採用強化玻璃，防止被人輕易搶劫。網上日前流傳1則影片，一名紅裙女子在中國商場大吵大鬧，跳上周六福玻璃櫃拼命猛踩，而且就地取材向店員投擲硬物。有消息稱，紅裙女在東莞某商場看上金飾店1件首飾，但同行白裙母親嫌貴沒有購買，導致紅裙女情緒失控，當地媒體向當事商場了解，獲證實發生此事，警方已經介入處理。

2024-07-19 08:14