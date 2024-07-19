唐肅宗建陵石獅被盜逾14年 陜西禮泉縣再懸賞百萬徵破案線索

14年前，兩尊分別重約兩噸的唐帝王陵墓園門獅，被多人結夥夜間利用吊裝、運輸工具盜走。自2010年起，官方先後4次提高懸賞。7月15日，陜西禮泉公檢法聯合發布《關於「2010.4.3」唐建陵石獅被盜案的懸賞通告》，繼續懸賞100萬元（人民幣，下同。約新台幣400萬元）徵集破案線索。

《懸賞通告》介紹，2010年4月3日凌晨，陜西省禮泉縣昭陵鄉發生一宗特大文物被盜案。案犯是多人結夥作案，在夜間利用支架、吊鏈、柴油三輪車等吊裝、運輸工具，將此處的唐肅宗建陵東門遺址一對石獅盜走。

石獅被盜地點位於昭陵鄉索山村北的「武將山」上，當地人稱「獅子凹」。兩尊石獅為唐帝王陵墓園門獅，是全國重點文物保護對象，均為石灰岩質，圓雕，蹲踞狀，四足與底座連為一體，高約1.5米，長約1.3米，胸寬約0.8米，每尊重約二噸。

7月17日，禮泉縣公安局介紹，為了督促案件進展，整理、收集新的線索，警方每隔一段時間會發布《懸賞通告》，希望盡快追回丟失的文物。在案發後14年間，執法部門先後至少4次提高懸賞，賞金由10萬元（約新台幣40萬元）升至100萬元（約新台幣400萬元）。

據介紹，2010年4月案發後，禮泉警方對唐建陵石獅被盜案的懸賞金額為10萬元（約新台幣40萬元）；同年12月，懸賞金額提高到20萬元（約新台幣80萬元）；2012年，懸賞金額提高至30萬元（約新台幣120萬元）；2020年，懸賞金額提高至100萬元（約新台幣400萬元）。

公開資料顯示，唐建陵位於鹹陽城西北50公里處禮泉縣五將山上。是唐朝第七位皇帝肅宗李亨的陵寢。作為唐玄宗李隆基第三子，李亨（711年至762年）初名李嗣升，又名李浚、李玙、李紹，其母為元獻皇后楊氏。

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文章授權轉載自《香港01》