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疑不滿母拒買首飾 女情緒失控跳上金飾店玻璃櫃狂踩「沒破」網：真的防搶

香港01／ 撰文／田中貴
中國一名紅裙女子因媽媽拒買金飾給她，就跳上店家玻璃櫃。圖／擷取自網路影片
中國一名紅裙女子因媽媽拒買金飾給她，就跳上店家玻璃櫃。圖／擷取自網路影片

不少金飾店採用強化玻璃，防止被人輕易搶劫。網上日前流傳1則影片，一名紅裙女子在中國商場大吵大鬧，跳上周六福玻璃櫃拼命猛踩，而且就地取材向店員投擲硬物。有消息稱，紅裙女在東莞某商場看上金飾店1件首飾，但同行白裙母親嫌貴沒有購買，導致紅裙女情緒失控，當地媒體向當事商場了解，獲證實發生此事，警方已經介入處理。

多名網友留言，關注片中紅裙女的情緒，同時關心有否造成財物損失，「幸好沒有危害自己及他人的安全問題」、「應用方法緩和她情緒」，又大讚玻璃櫃的質素，「測試玻璃硬度，玻璃沒破，真的防搶」。

事發影片長約30秒，被上傳至多個社交平台，影片中可見，紅裙女躺在地上大叫，白裙女連人帶包把她拉起來。紅裙女一邊狂叫，一邊衝向附近周六福，紅裙女拼命想「隔著玻璃取得金飾」，同時伸腳阻擋白裙女走近，但玻璃經過強化，紅裙女無法得逞。

紅裙女繼而爬上玻璃櫃，用力跳了兩下，但都無法踩破玻璃，於是返回地面並就地取材，向店員投擲硬物，白裙女上前阻止，影片便結束，沒有交代後續。

消息稱，事發現場是東莞市的常平天虹商場，片中紅裙女本月初看上金飾店1件首飾，但同行白裙母親嫌價錢昂貴，所以沒有為女兒購買，紅裙女因而情緒失控。

當事商場回覆當地媒體詢問時指，事件曾經發生過，警方已經介入處理，具體情況有待通報，周六福微博和官網未見回應事件。

影片引來不少網友留言，「影響做生意」、「金飾店玻璃品質就是好」、「應該報警拉走」。

中國一名紅裙女子因媽媽拒買金飾給她，躺在地上大鬧。圖／擷取自網路影片
中國一名紅裙女子因媽媽拒買金飾給她，躺在地上大鬧。圖／擷取自網路影片

中國一名紅裙女子因媽媽（穿白裙者）拒買金飾給她而情緒失控。圖／擷取自網路影片
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文章授權轉載自《香港01》

搶劫 金飾

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