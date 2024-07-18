川普遇刺…陸電商賣「美日槍擊元首」鑰匙扣 日媒批有違人性

美國前總統、共和黨總統候選人川普（Donald Trump）於7月13日在賓夕法尼亞州（Pennsylvania）出席拉票活動時遇襲，耳朵受傷。

中國大陸電商隨即推出不少此次事件的周邊產品，如印有川普遇刺畫面的T恤等，其中一枚「美、日槍擊元首」鑰匙扣引發爭議，被日媒批有違人性。

川普遇刺不久，大陸電商便推出了「美、日槍擊元首」鑰匙扣，將遭槍擊身亡的美國前總統甘迺迪（John F. Kennedy）、日本前首相安倍晉三及美國前總統川普三人串連，引發爭議。

日媒《產經新聞》指出，這款鑰匙扣開了3個鑰匙孔，分別在3人中槍部位，甘迺迪在前額右部、安倍在左上胸、川普則是右耳，並表示此設計十分不尊重，令人不齒。據《產經新聞》，該鑰匙扣在浙江義烏製造，不過在幾個大型電商平台如天貓、淘寶等未有販售，唯獨在拼多多有賣，一個售價7.2（人民幣），後續已下架。

有大陸網友發布與淘寶電商的聊天截圖表示，目前該鑰匙扣已被電商平台禁止售賣，若製作將面臨罰款。還有網友在社交平台提示，「川普的周邊不要去碰了啊，政策已出，有封店風險」。

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文章授權轉載自《香港01》