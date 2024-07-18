聽新聞
test
0:00 / 0:00
川普遇刺…陸電商賣「美日槍擊元首」鑰匙扣 日媒批有違人性
美國前總統、共和黨總統候選人川普（Donald Trump）於7月13日在賓夕法尼亞州（Pennsylvania）出席拉票活動時遇襲，耳朵受傷。
中國大陸電商隨即推出不少此次事件的周邊產品，如印有川普遇刺畫面的T恤等，其中一枚「美、日槍擊元首」鑰匙扣引發爭議，被日媒批有違人性。
川普遇刺不久，大陸電商便推出了「美、日槍擊元首」鑰匙扣，將遭槍擊身亡的美國前總統甘迺迪（John F. Kennedy）、日本前首相安倍晉三及美國前總統川普三人串連，引發爭議。
日媒《產經新聞》指出，這款鑰匙扣開了3個鑰匙孔，分別在3人中槍部位，甘迺迪在前額右部、安倍在左上胸、川普則是右耳，並表示此設計十分不尊重，令人不齒。據《產經新聞》，該鑰匙扣在浙江義烏製造，不過在幾個大型電商平台如天貓、淘寶等未有販售，唯獨在拼多多有賣，一個售價7.2（人民幣），後續已下架。
有大陸網友發布與淘寶電商的聊天截圖表示，目前該鑰匙扣已被電商平台禁止售賣，若製作將面臨罰款。還有網友在社交平台提示，「川普的周邊不要去碰了啊，政策已出，有封店風險」。
延伸閱讀：
文章授權轉載自《香港01》
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言