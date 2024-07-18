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變形金剛宴會車版！內蒙貨車6分鐘變身餐廳 可容納200人用餐

香港01／ 撰文／許祺安
有大陸網友發出影片，目睹一架廂式大貨車在6分鐘內快速「變形」成一座宴會廳，內部不僅有電子屏幕和音響，還有可供表演的舞台，豔驚四座。圖／擷自X
有大陸網友發出影片，目睹一架廂式大貨車在6分鐘內快速「變形」成一座宴會廳，內部不僅有電子屏幕和音響，還有可供表演的舞台，豔驚四座。圖／擷自X

內蒙古草原驚現酒席新風尚！有中國大陸網友發出影片，目睹一架廂式大貨車在6分鐘內快速「變形」成一座宴會廳，內部不僅有電子屏幕和音響，還有可供表演的舞台，豔驚四座。

綜合《瀟湘晨報》、《四川日報》等大陸媒體報導，一大陸網友本月15日在網上發出一段影片，稱自己在內蒙古呼倫貝爾參加宴席，驚見一架貨車只用了短短6分鐘，便化身為移動餐廳

根據網傳影片呈現，貨車集裝箱後門打開可形成樓梯，露出餐廳招牌；集裝箱兩側繼續展開，形成房子的屋頂。宴會車老闆娘張女士向記者介紹，移動餐車在保養上和普通的卡車沒有區別，指該車「展開」後，可以容納200多人用餐，內部並有電子屏幕和音響，還有可供表演的舞台。

「村宴、公司團建都可以，哪裡需要我們就能去哪。」張女士補充，而根據店主之前在網路平台發布的影片可以瞭解到，該輛餐車收車則只需一分鐘。

大陸媒體《極目新聞》循線報導稱，內蒙古一家宴會生產廠家工作人員介紹，一台宴會車標配39萬人民幣就能夠拿下，加裝空調、電子屏幕等設備需要加錢。廠家表示，目前該餐車訂單已經排到了9月份。

「變形金剛宴會車版」影片經網上流傳，吸引不少網友討論，紛紛讚賞「這樣的車不錯，太適合農村辦酒席」，還有人寫下「第二天拉著朋友來，結果一到老地方一看，真是一片空地」，更有人笑稱「過往跑得了和尚，現在連廟都可以跑了」。

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文章授權轉載自《香港01》

內蒙古 影片 餐廳

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