廣州超市榴蓮60元一斤遭瘋搶 有人連箱抱起場面十分激烈

廣州一間超市近日人潮湧動，原因竟是15元（人民幣，下同。約新台幣60元）一斤的榴蓮吸引顧客哄搶，場面十分激烈。

廣州一間超市做開業促銷，15.98元（人民幣，下同。約新台幣64元）一斤的榴蓮立刻遭到顧客瘋搶。網傳影片顯示，在超市的生果賣場，幾十名顧客一擁而上，還有人抱走整箱榴蓮。

據在場顧客表示，50箱榴蓮10分鐘之內就被一掃而空。該超市工作人員表示，事件屬實，並稱為期5天的促銷活動即將結束。

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文章授權轉載自《香港01》