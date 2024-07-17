溜滑梯？港鐵男童這姿勢爬電梯扶手 網友斥危險：以為玩馬戲團？

家長理應小心看管同行小孩，以免發生意外！網上多個平臺近日流傳1張攝於港鐵月臺照片，顯示1名男童脫下鞋子，攀爬電梯扶手，姿勢如玩「溜滑梯」般，未見有成人陪同，事發時正有不少乘客沿扶手電梯進入月臺，對男童投以詫異目光。網友批評其家長失職，「 很危險 」、「大人為什麼不監控小孩 」；亦表示對方若受傷實屬咎由自取，「 由他了，何必跟人教育孩子 」 。

Facebook專頁「走音zau2 jam1」分享涉事照片，配以標題「是誰的小孩？」。相片顯示，事發地點為港鐵觀塘線的九龍塘站，當時有不少乘客正沿扶手電梯進入月臺，1名男童脫下鞋子，把背包放在座椅，然後坐於電梯扶手位置，兩手從後支撐，姿勢貌似「溜滑梯」般。其他乘客投以詫異目光，男童周遭未見有成人看管陪同，地下還放有1個行李箱，有網友懷疑是旅客的。

許多網友斥責男童家長涉嫌疏忽照顧，「很危險」、「大人為什麼不監控小孩」、「真的很沒教養」、「孩子沒錯，是家長的錯」、「不要命的孩子，如果有家長同行而不理孩子，那就別生！害人害己」、「一 會兒跌到又可以冤枉回筆」；不過有人認為公審多餘，應即時制止男童，「拍照的人有沒有叫個小孩落回來？如果沒有就不對;如果叫了他都不聽，那麼先公審，香港人放鬆，不要小小事都上綱上線」。

有留言覺得即使男童受傷也咎由自取，「以為自己是馬戲班」、「由他了，何必跟人教育兒子」、「拍照做什麼，踢走雙鞋」，同時質疑港鐵為何沒有職員上前勸告，擔心對方受傷，「玩還玩，攝咗的手進去到時候又要Call消防，最重要是搞得別人（要）走樓梯」。

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文章授權轉載自《香港01》