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日本人公審遊客搭JR座位前亂放行李 新幹線大型行李原來要這樣處理

香港01／ 撰文：雪糕妹妹
圖片來源：JR東日本
圖片來源：JR東日本

日本出名多社會禮儀會遵守，不少遊客不知情而犯禁，惹來非議。近日就有日本網友拍下照片，指有遊客搭JR時將行李放在自已座位前，更放上Threads公審，指責旅客阻住前面乘客調低座椅。貼文更被轉載到Facebook，引起香港網友積極討論。其實不少香港網友都困擾在日本搭JR新幹線時大行李該如何處理，原來若行李超過某尺寸，是需要付費！

早前，有日本網友拍下遊客乘搭新幹線時，將行李放在腿前座位間的空位，更放上threads公審，配文說「不放行李都得？前面的乘客同一家人講要調低座椅，但個箱子連5厘米都沒有過」。貼文一經發出就引起網友激烈回應，紛紛指責遊客不守規矩。

日本網友留言道「這個現象實在令人困擾，同他們講都會被無視」、「是黑社會嗎？講完都淨係得戚樣，一個行李箱不過，根本是專登嘅」，對大行李擺在腿前的狀況罵爆。也有人覺得JR準備不夠，「新幹線自啟用以來，根本就沒關注過大型行李放置的地方」、「JR有更多應對措施就好啦」。

貼文更被香港KOL健吾轉載到Facebook，惹來香港網友積極討論。有網友覺得，相中遊客無問題，「我反而見過好多日本人都係咁擺喎」、「東海道山陽個限制係長闊高加埋唔超160，但其實好多28吋喼（篋）都冇超size，但個效果都會係呢幅圖咁。」有網民批評相中遊客，表示「咁樣做的確係唔啱」。也有網友發問「擺行李位滿晒，已放到路中心，不應該放邊？」

遊日時搭新幹線，到底應如何擺放行李？日本網站タビリス，就講述乘搭新幹線時該如何放行李！

乘搭東海道、山陽、九州新幹線

如果行李長寬高總和超過160cm，就要預約「特大行李座位」！這幾條線路都有「附特大行李位置的座位」可供選擇，大家如果有需要，可以在網上、買票機、或前往售票櫃檯預約或購買。如果提早預約，該位置不用收費，但如果沒有預約，便攜帶超過大小限制的行李上車，就需要收取1000日圓（約50港元）。

「附特大行李位置的座位」位於每一架車的最後，在座位後面有空間可供擺放行李。而在東海道及山陽新幹線，「附特大行李位置的座位」不止在座位後面，更可以選擇可上鎖的行李架。而長寬高總和不超過160cm的行李，則可以放在頭頂的行李架。如果要放在腿前，就要符合3邊120cm（55cm×40cm×25cm）（約20吋）的規定。

乘搭東北、北海道、上越、北陸、秋田、山形新幹線

這類新幹線都沒有「特大行李座位」，但車輛裡面有行李架，不需預約就可以使用。不過，行李架裡面的空間相當有限，如果攜帶100升（約30吋）以上的行李，最好就選擇最後的位置！在櫃檯及網上都可以選擇位置。若是攜帶80升（約28吋）以下的行李，就可以放在座位上的行李架。而放在腿前的行李大小則與上述相同，要符合3邊120cm（55cm×40cm×25cm）即是20吋篋的規定。

延伸閱讀：

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文章授權轉載自《香港01》

位置 新幹線 日本 香港

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