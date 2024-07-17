日本人公審遊客搭JR座位前亂放行李 新幹線大型行李原來要這樣處理

日本出名多社會禮儀會遵守，不少遊客不知情而犯禁，惹來非議。近日就有日本網友拍下照片，指有遊客搭JR時將行李放在自已座位前，更放上Threads公審，指責旅客阻住前面乘客調低座椅。貼文更被轉載到Facebook，引起香港網友積極討論。其實不少香港網友都困擾在日本搭JR新幹線時大行李該如何處理，原來若行李超過某尺寸，是需要付費！

早前，有日本網友拍下遊客乘搭新幹線時，將行李放在腿前座位間的空位，更放上threads公審，配文說「不放行李都得？前面的乘客同一家人講要調低座椅，但個箱子連5厘米都沒有過」。貼文一經發出就引起網友激烈回應，紛紛指責遊客不守規矩。

日本網友留言道「這個現象實在令人困擾，同他們講都會被無視」、「是黑社會嗎？講完都淨係得戚樣，一個行李箱不過，根本是專登嘅」，對大行李擺在腿前的狀況罵爆。也有人覺得JR準備不夠，「新幹線自啟用以來，根本就沒關注過大型行李放置的地方」、「JR有更多應對措施就好啦」。

貼文更被香港KOL健吾轉載到Facebook，惹來香港網友積極討論。有網友覺得，相中遊客無問題，「我反而見過好多日本人都係咁擺喎」、「東海道山陽個限制係長闊高加埋唔超160，但其實好多28吋喼（篋）都冇超size，但個效果都會係呢幅圖咁。」有網民批評相中遊客，表示「咁樣做的確係唔啱」。也有網友發問「擺行李位滿晒，已放到路中心，不應該放邊？」

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文章授權轉載自《香港01》