港鐵變屍速列車？數十乘客衝車尾逃命雜物遍地 目擊者：非常恐怖

港版「屍速列車」？香港網絡日前流傳多張相片，指港鐵車廂內有幾十人一同衝向車尾，遺下雨傘、背包、鞋、帽、水樽等私人物品，一片狼藉，不知發生何事，形容「過程非常恐怖」。

網友看過照片驚呼「可怕」，「好似屍速列車」、「世界末日？」；亦有人關注座椅上女生，「條女咁鎮靜，坐定定？」。有自稱目擊者則表示，當時車廂有男子突然起身大叫，「揸住個電話，情緒失控」，其他乘客隨即爭相走避，混亂中遺下物品。

港鐵回覆《香港01》查詢時表示，6月29日下午約3時15分，懷疑1名男乘客於由金鐘站往尖沙咀站荃灣綫列車上情緒不穩，在車廂内叫喊及奔跑，有部份乘客因而走避至其他車廂，並拉下車内緊急掣求助。車站職員隨即於尖沙咀站上車了解情況及安撫該名男乘客，並陪同他於佐敦站下車及離開車站。

Facebook群組「香港突發事故報料區」於6月29日起流傳4張港鐵車廂一片混亂照片，上載者留言指，當天下午約3時15分乘搭由金鐘往尖沙咀列車途中，突然有幾十人衝向車尾，過程中遺下大批私人物品，形容過程「非常恐怖」，又問其他網友「有冇人知到底發生了什麼事？」。

相片見到，車廂內雜物散落地上，包括雨傘、背包、波鞋、拖鞋、帽、水樽、單據、物品殘渣等，一片狼藉，恍如「逃難」。

目擊者：突然有男人起身大叫情緒失控 乘客爭相走避

相片引來網友關注，不少人直呼「恐怖」，「好似屍速列車」，又好奇到底發生什麼事。有自稱目擊者表示，當時車廂非常多人，突然有男人起身大叫，「抓住一個電話，情緒失控」，之後乘客們爭相走避，混亂中遺下相關物品，「當時跟人潮向車廂走，有人叫，有小朋友哭，有人跌倒」。

目擊者續說，該男人之後自己按掣通知車長，「我是在他附近，叫他冷靜點，他手上沒有危險的東西，我再通知車長，到尖沙咀站已經有地鐵職員上前去瞭解，我也下車了」。他提醒遇到突發事件要冷靜，「不要爭相走避，人踩人就麻煩了」。

另有人「錯重點」留意凌亂車廂座位上有2名女乘客，驚訝「那麼鎮靜，坐好？」，樓主解釋「那些女孩是後來進去的，他們不知道發生過什麼事」。

港鐵：遇到緊急情況保持鎮定

港鐵回覆《香港01》表示，據紀錄，6月29日下午約3時15分，懷疑1名男乘客於金鐘站往尖沙咀站的荃灣綫列車上情緒不穩，在車廂内叫喊及奔跑，有部份乘客因而走避至其他車廂，並拉下車内緊急掣求助。車站職員隨即於尖沙咀站上車瞭解情況及安撫該名男乘客，並陪同他於佐敦站下車及離開車站。

港鐵又說，一直致力為乘客提供安全舒適乘車環境，乘客如遇到緊急情況，請保持鎮定；乘客如需協助，可聯絡車站職員作適切跟進。

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文章授權轉載自《香港01》