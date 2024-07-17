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｢一對眼睛看著我｣！黃燜雞米飯吃出整隻老鼠 男子：又細又長又黑

香港01／ 撰文：孫聖然
成都一名男子爆料，在「楊銘宇黃燜雞米飯」的外賣中，發現一整隻已經「燉爛」的死老鼠。（網上圖片）
成都一名男子爆料，在「楊銘宇黃燜雞米飯」的外賣中，發現一整隻已經「燉爛」的死老鼠。（網上圖片）

提醒你：文內圖片或引起不適，請酌情觀看！！！

四川成都一名男子爆料，近日在「楊銘宇黃燜雞米飯」的外賣中，發現一整隻已經「燉爛」的死老鼠，令無數網民為之作嘔。據了解，男子事後已與商家達成和解，當地警方和市監部門已經介入調查。

周日（14日），一名男子發布影片稱在楊銘宇黃燜雞米飯（成都銀泰城店），點了一份外賣。他表示，在黃燜雞快要吃完時，發現餐盒中有一個「黑團」，起初以為是調料，但因物體「又細、又長、又黑」才繼續翻了一下，竟然有一對眼睛正「看着」自己。

男子這才發現，餐盒裏的那根棍正是老鼠尾巴，自己吃的竟是一整隻已經燉爛的死老鼠。網傳影片顯示，外賣中的老鼠非常完整，鬍鬚仍清晰可見，且老鼠身上還有辣椒等調味料，看似已經「十分入味」。

事發後，男子即時向商家反映，並已向當地市場監管部門舉報。據《澎湃新聞》報道，男子和商家已達成和解，和解後，男子將老鼠丟掉了。而由於老鼠被丟掉，成都桂溪街道工作人員表示，因此不能強行說店內有老鼠，只是讓店家整改。

周二（16日），楊銘宇黃燜雞米飯創始人楊曉路回應指，公司總部第一時間安排工作人員前往處理，涉事門店已經停業整頓，並在全國門店開展自查自糾。當地警方和市場監管部門均已介入，目前還未有調查結果。

楊曉路還說，事發後滿足了消費者提出的一些要求，「但是我們現在要把事情的真相查清楚」、「我們的流程都是標準的，一份一份製作。如果出現這麽大異物，工作人員不可能看不見。」

據楊曉路介紹，成都這間楊銘宇黃燜雞米飯（銀泰城店）是十幾年的加盟老店，此前口碑都非常好，客源穩定。至於雞肉等原材料也都是總部統一配送。目前正在等警方和市場監管部門的調查結果。

延伸閱讀：

台DONKI驚安之殿堂竟見「老鼠在Shopping」：不眨眼還以為是玩偶

重慶網民稱外賣中吃出老鼠　店家報警處理　市監部門介入調查

文章授權轉載自《香港01》

圖片 老鼠 餐盒

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