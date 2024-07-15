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內地美妝網紅陷「精華液廣告不實」 宣布退網：豪邁退款6億元

香港01／ 撰文：許祺安
駱王宇先前帶貨的精華液涉廣告不實。（微博／澎湃新聞）
駱王宇先前帶貨的精華液涉廣告不實。（微博／澎湃新聞）

內地美妝網紅駱王宇日前帶貨的「CSS油橄欖精華液」經檢測，內容物與廣告不符，引起內地消費者的龐大退貨潮。駱王宇近日發布一段影片，宣布自己將因此退網，並會將已賣出的1.5億元（人民幣，下同。約新台幣6億元）退款。據悉，截至本月14日，駱王宇的帳號已掉粉135萬名。

內媒《澎湃新聞》報道，擁有超過2000萬粉絲的美妝網紅駱王宇近日在社群平台上更新影片。駱王宇一開頭便表示，「跟所有向我們購買CSS油橄欖的消費者說一聲『對不起』，我會離開一段時間，其實是打算永遠離開。」

駱王宇在影片中進一步針對退款事宜對外說明，稱「只要是跟駱王宇的窗口或是直播購買CSS油橄欖精華液的消費者，由我駱王宇出錢全額退款給你，之所以這件事拖這麼久，就是因為品牌方不願意退款，涉及的金額太大了，光我這邊就賣出了1.5億人民幣（約新台幣6億元），如果退款到後來，我個人承擔不起，我合作的機構也會繼續幫我完成退款事宜。」「麻煩大家耐心等待，一定會退給大家的，已經多找了30名客服依序幫大家處理了。」

據悉，一名美妝網紅今年2月稍早對「CSS油橄欖精華液」等6項產品進行檢測。檢測結果顯示，在廣告中聲稱，含有油橄欖液提取物的CSS油橄欖精華液，實際上未檢測出有橄欖苦苷和羥基酪醇。對此該名網紅對產品的功效及合法性提出疑慮。

與此同時，駱王宇則因帶貨此商品連帶陷入風波。他隨後也將產品送去檢驗，檢測結果與該名網紅所測得一致。駱王宇因此對CSS公司提告，並向市監局檢舉CSS涉廣告不實，若勝訴則由品牌方賠償消費者，若敗訴則由他自己出錢賠償。

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文章授權轉載自《香港01》

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