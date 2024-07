九巴活春宮！男女後座激戰以為沒人知道被窗戶倒影出賣後續尷尬

兩名非裔近日在廣州搭乘網約車,坐在後排的女子期間脫鞋並踩在水杯架上,司機見狀制止,唯遭坐在前排的男子比中指兼罵「神經病」,激到司機狂飆英文回懟,「This is China not Africa you know?(這裡是中國不是非洲,你知道嗎?)」

2024-07-14 08:50