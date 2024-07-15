九巴活春宮！男女後座激戰以為沒人知道被窗戶倒影出賣後續尷尬

「愛愛」增進感情，也要注意場合！香港網路瘋傳1段影片，看到九巴車廂內有1對男女於上層後座「交疊」激戰，旁邊雖無乘客，但2人性交畫面被巴士窗戶倒影「出賣」直擊，相當尷尬。

影片引來網友熱議，「真那麼緊急？」、「世風日下」、「毀三觀」、「告訴車長知道」；也有網友笑言「求公交車CCTV」、「拍清楚一點好嗎？」。

香港多個網路群組近日流傳1段12秒影片，看到當時烈日當空，巴士正在行駛，而巴士上層最後排有1對男女正以「女上男下」方式「交疊」激戰，令人咋舌。

香港網路瘋傳1段影片，看到九巴車廂內有1對男女於上層後座「交疊」激戰。（影片截圖）

男女附近未見乘客，本以為「神不知鬼不覺」，豈料2人性交過程被窗戶倒影「出賣」直擊，前座乘客見狀拍下影片，畫面相當尷尬。

網友看過影片譁然，「真那麼緊急」、「省下租房錢？」、「世風日下」、「毀三觀 」、「告訴車長知道」。

也有網友笑言，「求巴士CCTV」、「拍清楚點好嗎？」、「號?......我意思是幾號巴士」、「別人不尷尬，你尷尬」。

翻查資料，該影片早於2021年已在「X （前稱Twitter ）」流傳，至近日被「翻炒」再引起熱議。

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文章授權轉載自《香港01》