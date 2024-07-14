車廂內禁止飲食！港女搭地鐵狂挖鼻屎放嘴巴 網震驚：自食其屎？

出外要注意衛生！中國大陸網上近日瘋傳1條香港地鐵車廂影片，有年輕女子疑多次當眾挖鼻屎，然後再將挖鼻屎手指放入口中細味「品嚐」，畫面令人詫異。有網友批評女子舉動「噁心」，「搞什麼啊...病菌回收？」、「如果女孩有男朋友，還剛好看這部影片...妳叫人如何面對？」，又有人戲稱「怪不得餐廳的生意差」、「繼『自食其力』之後，又多個四字成語，『自食其屎』」。

雖然網友一致認為女子行徑令人費解，不過《美國微生物學會期刊》曾有研究報告指出，「吃鼻屎有益健康」。研究發現「鼻屎」能預防呼吸道感染，對抗愛滋病病毒，鼻屎附帶的鼻水亦可阻止細菌黏附在牙齒上造成蛀牙，而吞下鼻水甚至有預防胃潰瘍的功效。另外由於鼻屎本身混有細菌，當進入消化道就能啟動免疫系統發揮作用，增進腸道健康。

「車廂嚴禁飲食」，相關片段被上傳到facebook粉絲專頁「Hong Kong Friends」，畫面所見為香港地鐵車廂內，1名穿著黑色及膝裙的年輕女子，倚傍近門口位的玻璃看手機，突然她將左手手指伸入鼻孔來回旋轉，正在挖鼻屎。不過最令人震驚的是，她之後竟然將用作挖鼻屎的手指放入口中「品嚐」，中途更拿出手指仔細查看，單從片段所計，該女生上述舉動至少重複4次。

片段引來網友嘩然，不少人直斥女生行徑嘔心，「好醜」、「搞什麼啊...病菌回收？」、「這麼大的人還吃手指」、「如果女孩有男朋友，還剛好看這部影片...妳叫人如何面對？」、「要是有同事或同學看到這影片，真的會被取笑！」、「家長也有問題，她在街上這麽做，代表在家里也會這麽做，為什麽家長不糾正？」

但有留言欣賞對方至少有公德心，「比亂彈有公德心了」、「自己垃圾，自己清理」，又批評拍片者無聊，「你有點壞，人家又不是公眾人物，挖鼻屎也要公審？」。另有人則笑稱「怪不得餐廳的生意差」，「美女不會大便，但沒有說不會吃鼻屎」、「自給自足」、「繼『自食其力』之後又多個四字成語，『自食其屎』」。

「鼻屎」其實是由鼻黏膜分泌的鼻水，混合空氣的塵埃或微生物等變乾而成。美國麻省理工學院（Massachusetts Institute of Technology）與哈佛大學（Harvard University）的研究學者，曾於《美國微生物學會期刊》發表文章，指出「吃鼻屎有益健康」論點。

研究指出「鼻屎」能預防呼吸道感染，對抗愛滋病病毒，鼻屎附帶的鼻水亦可阻止細菌黏附在牙齒上造成蛀牙，而吞下鼻水甚至有預防胃潰瘍功效。另外，由於鼻屎本身因混有細菌，當進入消化道就能啟動免疫系統發揮作用，增進腸道健康。

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文章授權轉載自《香港01》