快訊

不斷更新／川普造勢遇槍擊！檢察官證實：槍手當時在辦公大樓屋頂上

扁案、燦案鬧巧合？ 陳水扁：發回更裁都是同一法官

小中風、腸道問題要怪多年前新冠確診？研究揭新舊疾關聯

聽新聞
test
0:00 / 0:00

恐怖外送員！腳趾插入食物再吐口水喊「我讓你吃」 外送平台回應了

香港01／ 撰文：田中貴
示意圖，非文中當事人。圖／Ingimage
示意圖，非文中當事人。圖／Ingimage

光顧餐廳最怕被人「加料」，而買外賣更是防不勝防！網上近日流傳1段恐怖影片，顯示山東濟南有1名外送員疑似報復顧客，竟打開餐盒蓋子，一邊唸着「吃吃吃，我讓你吃」，一邊將腳趾插入餐盒內的食物裡，輕動數下似要鑽入食內物，繼而再吐口水進入，然後少把蓋子再蓋好，相信隨後會送餐。

影片瘋傳後惹來網友嘩然，紛紛擔心外賣食品被加料，直呼「嘔心」、「好恐怖」、「都看不下去了」，有人留意到外賣保溫箱寫住網上外賣平台「閃送」，甚至網傳片中外送員屬於另一個外賣平台「餓了麼」。

餓了麼和閃送均向當地媒體否認涉及事件，當中閃送指出，片中外送員從其他平台接單，未知其拍攝影片的動機，強調已經報案，正等待警方調查結果。

涉事影片長約5秒，其後網上流傳不同的後期加工版本，包括加插靜音，相信片中外送員曾經爆粗，而且標明是本月11日。片中可見，他在外賣保溫箱上放有餐盒，打開蓋子後唸着「吃吃吃，我讓你吃」，然後右腳腳趾插入食物上「加料」，而且輕動數下，似想鑽入食物內，繼而傳出吐口水聲音，之後放好盒蓋，扮作什麼事都沒有發生過。

評片中外送員的行為令網友看得心寒，「全平台的外送員都要感激他，他讓全平台的訂單減少，讓同個平台的人都可以專心休息，不用那麼奔波勞碌了」、「加味加料」、「這是什麼樣的心裡？無恥下流，這是人幹的事嗎？」。

有人留意到外賣保溫箱寫住網上外賣平台「閃送」，懷疑是閃送外送員所為，但另有網友指，該外送員是來自另一個平台「餓了麼」。

事件惹來大量網友討論關注，餓了麼和閃送同樣向當地媒體否認涉事，當中閃送官方客戶服務部更回應指，事件數天前發生，平台留意到影片後展開經調查，同時聯絡上載者核實，指片中外送員並非平台「閃送員」，對方是在其他平台接單，不清楚其拍攝影片動機，強調平台已經報案，並交由警方調查。

延伸閱讀：

嘔心！男子泊車忘鎖門　後座驚傳濃烈臭味　多了2坨這東西超崩潰

女子小琉球獨自旅行　遇陌生男送一禮物疑意圖不軌　網民：好嘔心

文章授權轉載自《香港01》

延伸閱讀

中年夫妻相處之道：假裝單身 可以減少婚姻裡90%的煩惱

中年婦女談婚姻：如果你結婚是為了擁有靈魂伴侶 那你是想多了

半伴依戀／夫妻共同育兒是愛還是礙？從伴侶間的6大合作模式談親子教養

江坤俊「不缺異性」為何還要性騷節目搭擋？兩性專家揭1關鍵：男人天生獸性

相關新聞

恐怖外送員！腳趾插入食物再吐口水喊「我讓你吃」 外送平台回應了

光顧餐廳最怕被人「加料」，而買外賣更是防不勝防！網上近日流傳1段恐怖影片，顯示山東濟南有1名外送員疑似報復顧客，竟打開餐盒蓋子，一邊唸着「吃吃吃，我讓你吃」，一邊將腳趾插入餐盒內的食物裡，輕動數下似要鑽入食內物，繼而再吐口水進入，然後少把蓋子再蓋好，相信隨後會送餐。

非裔乘客廣州搭網約車脫鞋踩水杯架…不聽勸還比中指 司機英文飆罵：這裡不是非洲

兩名非裔近日在廣州搭乘網約車，坐在後排的女子期間脫鞋並踩在水杯架上，司機見狀制止，唯遭坐在前排的男子比中指兼罵「神經病」，激到司機狂飆英文回懟，「This is China not Africa you know?（這裡是中國不是非洲，你知道嗎？）」

衰！港人飛英國遇無品港人家庭：擅搬櫃內行李 放任女兒狂踢椅背

近年不少港人移民英國，不少是舉家離開。最近有香港網友分享乘搭往英國航班的經歷，稱遇到有香港家庭無禮貌和「低質素」。原po指出，涉事父親不但對妻子呼呼喝喝，而且隨意挪動其他乘客已放在置物櫃內的行李，「他們把別人多件行李挪出，搞到他人多件李要放去前面的空櫃，她的行李就霸占入去」；而在飛行途中，該家庭的2名女兒不停踢原po的椅背，但父母均沒有制止，導致原po難以入睡，不禁在文中爆粗怒斥，「終於見識到去英國香港家庭真的可以極其無品」。

女子稱「著急趕時間」...成都搭小黃到北京 全程2300公里花4.4萬元

四川成都的一輛計程車，出現在北京央視大樓前，引發關注。據司機介紹，自己日前突然接到這個「大單」，一名女乘客搭乘自己的的士跨越2300多公里，由成都到北京，並最終支付1.1萬元（人民幣，下同約4.4萬元新台幣）的車費。

海南寺廟10尊佛像被盜卻未運走 賊人自作聰明回現場再次作案被捕

近日，海南澄邁縣一所寺廟有10尊佛像被盜，警方調查發現，佛像並未運走，而是被疑犯藏在寺廟圍牆外，故有二次作案可能。周四（11日），海南省公安廳海岸警察總隊第一支隊消息指，疑犯在再度到寺廟行竊時被民警當場逮捕。

1元雪王冰杯頻退單 無利可圖部分門市下架…被嗆玩不起

中國知名茶飲品牌蜜雪冰城推出1元「雪王冰杯」搶市，超殺價格獲消費者大讚親民，但有網友稱在APP下單後到店家提貨卻遭退單，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。