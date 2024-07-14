恐怖外送員！腳趾插入食物再吐口水喊「我讓你吃」 外送平台回應了

光顧餐廳最怕被人「加料」，而買外賣更是防不勝防！網上近日流傳1段恐怖影片，顯示山東濟南有1名外送員疑似報復顧客，竟打開餐盒蓋子，一邊唸着「吃吃吃，我讓你吃」，一邊將腳趾插入餐盒內的食物裡，輕動數下似要鑽入食內物，繼而再吐口水進入，然後少把蓋子再蓋好，相信隨後會送餐。

影片瘋傳後惹來網友嘩然，紛紛擔心外賣食品被加料，直呼「嘔心」、「好恐怖」、「都看不下去了」，有人留意到外賣保溫箱寫住網上外賣平台「閃送」，甚至網傳片中外送員屬於另一個外賣平台「餓了麼」。

餓了麼和閃送均向當地媒體否認涉及事件，當中閃送指出，片中外送員從其他平台接單，未知其拍攝影片的動機，強調已經報案，正等待警方調查結果。

涉事影片長約5秒，其後網上流傳不同的後期加工版本，包括加插靜音，相信片中外送員曾經爆粗，而且標明是本月11日。片中可見，他在外賣保溫箱上放有餐盒，打開蓋子後唸着「吃吃吃，我讓你吃」，然後右腳腳趾插入食物上「加料」，而且輕動數下，似想鑽入食物內，繼而傳出吐口水聲音，之後放好盒蓋，扮作什麼事都沒有發生過。

評片中外送員的行為令網友看得心寒，「全平台的外送員都要感激他，他讓全平台的訂單減少，讓同個平台的人都可以專心休息，不用那麼奔波勞碌了」、「加味加料」、「這是什麼樣的心裡？無恥下流，這是人幹的事嗎？」。

有人留意到外賣保溫箱寫住網上外賣平台「閃送」，懷疑是閃送外送員所為，但另有網友指，該外送員是來自另一個平台「餓了麼」。

事件惹來大量網友討論關注，餓了麼和閃送同樣向當地媒體否認涉事，當中閃送官方客戶服務部更回應指，事件數天前發生，平台留意到影片後展開經調查，同時聯絡上載者核實，指片中外送員並非平台「閃送員」，對方是在其他平台接單，不清楚其拍攝影片動機，強調平台已經報案，並交由警方調查。

延伸閱讀：

嘔心！男子泊車忘鎖門 後座驚傳濃烈臭味 多了2坨這東西超崩潰

女子小琉球獨自旅行 遇陌生男送一禮物疑意圖不軌 網民：好嘔心

文章授權轉載自《香港01》