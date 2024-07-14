非裔乘客廣州搭網約車脫鞋踩水杯架…不聽勸還比中指 司機英文飆罵：這裡不是非洲

兩名非裔近日在廣州搭乘網約車，坐在後排的女子期間脫鞋並踩在水杯架上，司機見狀制止，唯遭坐在前排的男子比中指兼罵「神經病」，激到司機狂飆英文回懟，「This is China not Africa you know?（這裡是中國不是非洲，你知道嗎？）」

據陸媒報導，事發於周四（7月11日），兩名非裔乘客在廣州搭乘網約車時與司機發生不悅。網傳影片顯示，坐在後排的女子上車後未有扣安全帶，更脫鞋腳踩水杯架上。

司機見狀後提醒，「Don't touch，不要脫鞋」，但女子仍不以為然，司機再次提醒時，坐在前排的男子大聲質問，「為什麼？」司機則表示，那是自己平時放水杯的地方，「我老婆、我小孩也不能踩那裡，My family cannot touch there.」

男子聽聞後竟說司機「麻煩」，更讓其「安靜」，司機被激怒後直斥，「This is China not Africa you know?」男子則繼續說司機，「你很多很多麻煩，你神經病」，更作出比中指的手勢，最後兩人下車時還故意不關門，忍無可忍的司機爆粗。

影片傳播後引起網友熱議：

「直接開派出所啊。」 「在廣州，黑人比市長的權利還大。」 「又髒又懶又討厭，大多數房東都不願租房給黑人的。」 「我只討厭兩種人，一種是種族歧視的人，另一種是黑人。」 「本質就是部落時期，沒經歷封建社會直接跨入文明時期，看著像人未必是人，人形生物罷了。」

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文章授權轉載自《香港01》