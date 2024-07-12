衰！港人飛英國遇無品港人家庭：擅搬櫃內行李 放任女兒狂踢椅背

近年不少港人移民英國，不少是舉家離開。最近有香港網友分享乘搭往英國航班的經歷，稱遇到有香港家庭無禮貌和「低質素」。原po指出，涉事父親不但對妻子呼呼喝喝，而且隨意挪動其他乘客已放在置物櫃內的行李，「他們把別人多件行李挪出，搞到他人多件李要放去前面的空櫃，她的行李就霸占入去」；而在飛行途中，該家庭的2名女兒不停踢原po的椅背，但父母均沒有制止，導致原po難以入睡，不禁在文中爆粗怒斥，「終於見識到去英國香港家庭真的可以極其無品」。

原po在Threads發文分享，表示6月中時乘坐前往英國的飛機，遇上一家四口的港人家庭，父母與其2個女兒的行為非常沒有禮貌，而且影響到其他乘客。原po續指，該名父親一上飛機便對妻子呼呼喝喝，「仲鬧人幫唔到手，好似人哋幫手推住行李都欠咗佢咁」，態度惡劣；另外，當他們座位上方的置物櫃已經爆滿時，該父親完全沒有問其他乘客，便隨意挪動他人行李，「旁邊女士即刻嚇親，質問佢點解掂人行李」，父親理所當然地回應指「搬嘢囉」、「起碼搬咗可以關到個櫃」。

然而，最後還是關不上置物櫃，該名父親竟拿出別人的行李，然而放自己的行李到櫃內，「搞到人哋件李要放去前面嘅空櫃」。樓主直言「嘩，我真係倒抽一口涼氣」，認為先問得同意再搬動行李乃基本禮貌，「竟然可以有啲咁無禮貌，低質素嘅人移民英國，唔烏煙瘴氣都奇」。

原po又指，該家人的2名女兒「都是極品」，全程飛機不停地踢原po的椅背，「每次踢都吵醒我一次，父母不理」，他曾向該母親反應，但對方只是1句「不好意思」了事，卻任由女兒繼續踢，氣得原po狠批「都想詛咒他們在英國生活不好過」。

貼文引來不少網友熱議，有人附和原po稱涉事一家人的確無品，「香港大把無品人」、「如果同個家長講完沒用，我會直接鬧個細路」、「祝他們之後生活萬事不如意」、「無可避免，這個世界什麼人都有，個老豆去到自然有人收服」，但也有部份網友認為不應該一竹篙打一船人，「你少飛歐洲？鬼佬一樣會搬你件行李，問題係你未必敢出聲」、「無品同其他人無關，這是個人問題」。

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文章授權轉載自《香港01》