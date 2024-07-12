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女子稱「著急趕時間」...成都搭小黃到北京 全程2300公里花4.4萬元

香港01／ 撰文：孫聖然
陳世君說，今次行程並不輕鬆，很多地方都是山路，過程比較疲勞。（紅星新聞）
陳世君說，今次行程並不輕鬆，很多地方都是山路，過程比較疲勞。（紅星新聞）

四川成都的一輛計程車，出現在北京央視大樓前，引發關注。據司機介紹，自己日前突然接到這個「大單」，一名女乘客搭乘自己的的士跨越2300多公里，由成都到北京，並最終支付1.1萬元（人民幣，下同約4.4萬元新台幣）的車費。

據《紅星新聞》報道，一輛車牌為川A（四川成都）的綠色計程車，竟出現在北京的央視大樓前，相關照片在網絡引發關注，發布照片的網友還配文稱，「只要服務好，再遠的乘客都能拉到。」

計程車司機陳世君介紹，6月30日下午7時許，正在成都天府國際機場排隊等候乘客，這時上來一位女乘客，「最開始，她說要去達州，我說去達州有四百多公里，她說『沒事，你走就行』，當時直接轉了1600元（6400元新台幣）給我。」

陳世君說，計程車開往達州的途中，女乘客突然要求去上海，「走到武漢（去上海途經）繞城外了，她又說不走上海了，要去北京。」於是，雙方談妥價格後，的士才向北京的方向開去。

就這樣，陳世君從6月30日下午載乘客，經過成都、遂寧、廣安、宜昌、荊門、武漢、駐馬店、漯河、鄭州、邯鄲、石家莊、保定等城市，最後於7月2日下午抵達北京，合共行駛了2300多公里，近40小時，來回高速公路費花了2000多元（約8000多元新台幣）、充電費將近千元，最終乘客支付車費11000元（約44000元新台幣）左右。

至於為何要打計程車去北京？該名乘客表示，由於當時有急事需要趕到北京，所以才乘坐了這輛計程車，而為何不乘坐其他交通工具，她表示「當時比較着急」。

陳世君還說，今次行程並不輕鬆，很多地方都是山路，過程比較疲勞，因為是第一次到北京，到了目的地以後，他先是找了一個賓館好好地睡上一覺，之後又開着出租車在北京的鳥巢、央視大樓等景點拍照打卡，並於7月3日下午返回成都。

網友表示：

「外地車輛不能隨便進京。」

「到了機場為什麽不坐飛機？ 或到火車站轉乘高鐵。」

「1萬1，開銷算3000，8000是半個月，開出租還是收入很高嘛。」

「就是老賴不能坐飛機高鐵，坐普通火車也比出租車便宜十幾倍。」

「我個人覺得不合情理。趕時間應該坐飛機或高鐵？要不是有什麽難言之隱？」

延伸閱讀：

男子誤機從天津搭計程車到西安…橫跨1133公里花24000元 網友：鐵屁股

百度無人駕駛計程車「蘿蔔快跑」武漢街頭撞倒大媽 竟獲網友支持？

文章授權轉載自《香港01》

上海 北京 台幣 計程車司機

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