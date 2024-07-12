海南寺廟10尊佛像被盜卻未運走 賊人自作聰明回現場再次作案被捕

近日，海南澄邁縣一所寺廟有10尊佛像被盜，警方調查發現，佛像並未運走，而是被疑犯藏在寺廟圍牆外，故有二次作案可能。周四（11日），海南省公安廳海岸警察總隊第一支隊消息指，疑犯在再度到寺廟行竊時被民警當場逮捕。

據報導，今年5月28日7時許，海岸警察總隊第一支隊下轄的老城海岸派出所接到轄區一所寺廟報警，稱廟內10尊佛像被盜。經調取現場監視器等，警方發現，疑犯在夜間作案，然而畫面較為模糊，僅能確認其是身穿白色上衣的男子。

經過數日仔細排查，警察確認疑犯並未運走得手後的佛像，並在6月4日在寺廟的圍墻外找到被盜的10尊佛像。辦案警察判斷，疑犯此舉很有可能是為掩人耳目，根據辦案經驗，懷疑其大概率將會再次來到現場，於是決定在案發現場「守株待兔」，並要求寺廟加強周邊盯守。

果不其然，6月12日12時許，疑犯羊某再次到寺廟佛殿內行竊，並被保安發現，隨後被趕到現場的警察逮捕。目前，案件正在進一步辦理中。

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文章授權轉載自《香港01》