聽新聞
test
0:00 / 0:00
海南寺廟10尊佛像被盜卻未運走 賊人自作聰明回現場再次作案被捕
近日，海南澄邁縣一所寺廟有10尊佛像被盜，警方調查發現，佛像並未運走，而是被疑犯藏在寺廟圍牆外，故有二次作案可能。周四（11日），海南省公安廳海岸警察總隊第一支隊消息指，疑犯在再度到寺廟行竊時被民警當場逮捕。
據報導，今年5月28日7時許，海岸警察總隊第一支隊下轄的老城海岸派出所接到轄區一所寺廟報警，稱廟內10尊佛像被盜。經調取現場監視器等，警方發現，疑犯在夜間作案，然而畫面較為模糊，僅能確認其是身穿白色上衣的男子。
經過數日仔細排查，警察確認疑犯並未運走得手後的佛像，並在6月4日在寺廟的圍墻外找到被盜的10尊佛像。辦案警察判斷，疑犯此舉很有可能是為掩人耳目，根據辦案經驗，懷疑其大概率將會再次來到現場，於是決定在案發現場「守株待兔」，並要求寺廟加強周邊盯守。
果不其然，6月12日12時許，疑犯羊某再次到寺廟佛殿內行竊，並被保安發現，隨後被趕到現場的警察逮捕。目前，案件正在進一步辦理中。
延伸閱讀：
女子稱「着急趕時間」…成都搭小黃到北京 全程2300公里花4.4萬元
文章授權轉載自《香港01》
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言