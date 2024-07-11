比賈玲還猛！25歲教師2年「暴減75公斤」 變身女神盼能激勵學生

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香港01／ 撰文／盛昀
大陸一名小學美術老師，從160公斤減重到了85公斤，她表示減重是為了激勵學生，也希望能在學生面前有更好的形象。圖／截自影片（香港01）
大陸一名小學美術老師，從160公斤減重到了85公斤，她表示減重是為了激勵學生，也希望能在學生面前有更好的形象。圖／截自影片（香港01）

陸媒《九派新聞》報導，大陸有一名小學美術老師，從160公斤減重到了85公斤，她表示減重是為了激勵學生，也希望能在學生面前有更好的形象。

《九派新聞》報導，鑫鑫（化名）是吉林省吉林市一名小學美術老師，今年25歲。她稱自己從小體重基數就比同齡人大，最重時達到160公斤，有時候走路也是問題，影響正常生活。

在成為一名教師後，鑫鑫正式下定決心要減肥。她稱，為了在學生面前有個更好的形象，也為了激勵他們，她通過健身和控制飲食，用兩年多的時間，減到了85公斤，中間情緒也崩潰過，但鑫鑫還是堅持了下來。

大陸一名小學美術老師，從160公斤減重到了85公斤，她表示減重是為了激勵學生，也希望能在學生面前有更好的形象。圖／九派新聞（香港01）
大陸一名小學美術老師，從160公斤減重到了85公斤，她表示減重是為了激勵學生，也希望能在學生面前有更好的形象。圖／九派新聞（香港01）

鑫鑫介紹了自己的減肥方法，「剛開始是跳繩，後來還去健身房請私人教練，兩年花費了大概10萬元（人民幣）。飲食、生活習慣也改了很多」。

「很多學生、家長、同事都見證了這一變化，說這是『大變活人』」，鑫鑫稱，她覺得減重這段經歷是「自我救贖」。

鑫鑫還提到，年初去看了賈玲的新戲《熱辣滾燙》電影首映，特別感同身受，電影主人公減肥的心路歷程引起了她的共鳴，看完後感動落淚。

她希望，通過自己的經歷鼓勵減肥路上同行的人，不要焦慮和擔心，覺得自己比別人胖就會遭受異樣的眼光。在身體健康的前提下，按照自己的方式和節奏健身和減肥。

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文章授權轉載自《香港01》

健身房 減肥 減重 生活習慣

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