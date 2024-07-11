「體重25公斤」堅持控制身材 160公分陸女：就喜歡這種狀態

江蘇淮安一名53歲女子受便秘困擾，長期飲用網路推薦的通便茶。惟她今年因腹痛難耐到醫院檢查，竟發現腸壁已經布滿可怕的「豹紋」。 今年53歲的季女士被便秘困擾了4年多，她起初通過改變飲食結構改善。後來，她迷上了網路推薦，開始嘗試各種通便茶和保健品。服用后，季女士發現便秘確有好轉，就養成了長期服用的習慣，且當一種通便茶或保健品沒有效果了，她就換另一種嘗試。

2024-07-10 16:28