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「體重25公斤」堅持控制身材 160公分陸女：就喜歡這種狀態

聯合新聞網／ 綜合報導
近日中國廣東一名女子因為160公分的身高、體重僅25公斤，卻還繼續減肥控制體重，引起網友熱烈討論。圖擷自《娛記》YouTube影片
近日中國廣東一名女子因為160公分的身高、體重僅25公斤，卻還繼續減肥控制體重，引起網友熱烈討論。圖擷自《娛記》YouTube影片

近日中國廣東一名女子因為160公分的身高、體重僅50斤（約25公斤），卻還繼續控制體重，引起網友熱烈討論。

根據《娛記》報導，這名名為「婷子寶寶」的女子表示，平時一直都有控制體重，「因為個人比較喜歡這種狀態而已，對生活是沒有什麼影響的。」從她曬出的照片中可以看到，大腿、小腿幾乎一樣細，全身上下幾乎找不到一絲贅肉。網友紛紛驚呆：「是行走的竹竿還是筷子嗎」、「應該想辦法讓自己稍微，胖起來」，不過也有網友認為，她想如何維持體態，用不著他人評論。

我國衛福部國民健康署建議，成人BMI標準的正常理想範圍落在18.5～24之間，然而「婷子寶寶」卻僅僅9.76。營養師黃君聖提醒，過瘦也會影響健康，因為脂肪是荷爾蒙的重要來源之一，過瘦可能使得荷爾蒙大亂，出現易怒、焦慮、失眠等情緒，女性也容易月經失調，另外再加上體內養分不足，恐使免疫系統低下，容易遭受感染、感冒、生病等，且缺乏肌肉保護，除了行動易受到影響，也容易發生骨折。

黃君聖提醒，如果是這類型的人想要增重，重點應放在增加對健康有利的肌肉量，而非體脂肪，食物上多以原型食物為主，適度補充優質的蛋白質，搭配阻力訓練。另外，全脂牛奶是流質食物，容易吸收，且富含碳水化合物、蛋白質等營養，適量的補充，特別對於當前體重較輕、胃口較小的人是個非常好的選擇。

減重 營養師

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