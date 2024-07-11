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男子偶遇野生大熊貓卑微求讓路 網友羨慕：四川遍地大熊貓？

香港01／ 撰文／鄭寧
四川男子野外偶遇大熊貓。圖／擷自網路
四川男子野外偶遇大熊貓。圖／擷自網路

除了繁育研究基地裡的大熊貓外，目前中國有1900隻生活在野外的大熊貓。7月8日，四川一名男子就在野外與野生大熊貓「狹路相逢」，卑微求大熊貓讓路，「我本地的，讓一下嘛」。

7月8日，四川雅安一名男子在山野公路上偶遇一隻野生大熊貓，大熊貓閒庭漫步在道路中，不時看看影片拍攝者，之後轉身朝樹林走去。

《四川觀察》採訪該男子稱，大熊貓走得很慢，但看上去非常健康、非常精神。男子亦在影片中配音卑微求大熊貓「我也是寶興的，讓一下嘛」。

此前6月30日，也有駕車者在四川寶興偶遇一隻在公路上散步的大熊貓。

網友熱議：「熊貓是熊！不是貓！ 野生的大熊貓能一巴掌拍死野豬，別跑去逗他…」、「熱知識：熊貓是雜食動物，人家也吃肉的」、「四川遍地都是野生滾滾很容易遇到嗎？」、「懂了，在熊貓面前得要卑微。畢竟，這可是國寶得要禮讓才行」、「還能偶遇，四川真是個熊貓的天堂」。

此前報導，中國大熊貓野外種群總量已從上世紀80年代的約1100隻增長到如今的近1900隻，為給大熊貓和野生動物們創造最原始的自然環境，中國大陸於2021年10月正式設立位於青海省南部的三江源國家公園，橫跨四川、陜西、甘肅3省的大熊貓國家公園等5個國家公園，保護面積達23萬平方公里，覆蓋中國陸域近30%的國家重點保護野生動植物種類。

大熊貓國家公園範圍內現有1340隻野生大熊貓，占整個野生大熊貓種群的71.89%。過去很難遇到的野生熊貓能被頻繁觀測到，在野外調查中，看護人員甚至每天目擊3隻野生熊貓。

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文章授權轉載自《香港01》

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