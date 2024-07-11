坐大陸高鐵感染真菌？網友倡「一定穿長褲」 官方：椅套半年洗一次

中國大陸日前有網友質疑大陸高鐵的椅套換洗不及時，並呼籲大家「坐高鐵一定要穿長褲」，引發爭議。對此，12306客服人員表示，高鐵椅套為180天換洗一次，若座位髒污影響乘車，列車工作人員會幫乘客處理。

有大陸網友以「坐高鐵一定要穿長褲啊」為標題，發文質疑大陸高鐵的椅套換洗不及時，「你永遠不知道上一個人在座位上幹了什麼，而且小桌板也是能不用就不用，要用最好拿酒精或者濕巾擦一下，以後再也不敢在小桌板上睡覺了。」

該文發出後馬上引發廣泛議論，有網友稱自己之前穿短褲搭高鐵後真菌感染，「巨癢無比」；亦有網友表示，高鐵票價並不便宜，建議多加清潔；還有網友曬出，穿淺色牛仔褲搭高鐵後被染色，以及有人將腳放在座椅前方小桌板上的照片。

對此，12306客服工作人員回應稱，高鐵椅套為180天換洗一次，若座位髒污影響乘車，列車工作人員會幫乘客處理。另外，臥鋪列車的床單被套是一客一換。

據介紹，高鐵座椅面料透氣舒適、易清潔、不易燃。有專家表示，高鐵椅套的滌綸材質與家用床品，臥鋪床品都不同，所以這種材質哪怕不整個拆下來清洗，如果平時善用清潔劑，擦洗到位，及時更換乘客頭靠部份的墊布，也能在一定程度上保障日常衛生。

專家還呼籲，國鐵集團應該公布高鐵椅套的日常清理維護的流程，讓旅客感到放心和舒心。 有大陸網友穿淺色牛仔褲搭高鐵後被染色。圖／擷自小紅書

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文章授權轉載自《香港01》