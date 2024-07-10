小學生喊「補習不辛苦、讀書是我本分」！同學臉色大變意外爆紅 校長揭他心聲

中一派位2024昨日（9日）放榜，油蔴地天主教小學（海泓道）三位小六男生訪問片段被瘋傳，緣由其中一位同學指「辛苦談不上」、「讀書是我本分」時，背後兩位同學隨即「O型嘴」及一臉驚訝，並互打眼色。

油蔴地天主教小學（海泓道）校長陳淑儀今日（10日）在電台節目稱，今早曾與三位同學見面，對於受訪片段成熱話三人都「ok沒什麼」，只是其中一位同學的家長感到忿忿不平。陳校長認為三位同學的表現可愛，解釋「O型嘴」同學是因驚訝及佩服對方勤奮補習，故作出該表情。

三位尖子同學獲派皇仁、華仁及英皇

中一派位昨日（9日）放榜，油蔴地天主教小學（海泓道）三位小六男生訪問片段被瘋傳。觀看片段，位於中間的陳愷昊同學接受記者訪問時表示,「報了補習班，由星期一到星期五，一放學就馬上去。」此時，畫面左邊的江同學隨即「O型嘴」及一臉驚訝，而右邊的許家傑同學的微笑亦愈明顯，並互相打眼色。陳愷昊續指，「如果說辛苦覺得談不上，因為我覺得讀書是我的本份。」江毓軒同學再次「O型嘴」。

三位同學在片段中表現各異，不過都是成功獲派心儀學校的尖子。陳愷昊獲派第一志願華仁書院，而江毓軒同學則獲派皇仁書院，許家傑同學則入讀首志願的英皇書院，成為家中第三名入讀該校的成員。

校長：課堂有訓練表達能力 同學表現可愛

油蔴地天主教小學（海泓道）校長陳淑儀今早在商台節目表示，很詫異訪問片段被炒作，又指校方並無在同學受訪期間干擾其回答內容。她解釋，該同學表達如受過訓練，是因今日的教育及社會要求與過去不同，「我當年六年級，跟他們現在的六年級差很遠。」例如課堂會訓練同學說故事、匯報的表達能力。

陳淑儀又表示，很欣賞在受訪中表示「辛苦談不上」、「讀書是我本分」的陳同學，因為他在短期內由未達到band 1成績水平，到發奮圖強爭取佳績。至於在其左右的同學，他們的表現亦很可愛。

「O型嘴」同學因感驚訝及佩服受訪同學

陳校長稱有向曾在片段中「O型嘴」的江同學了解，她解釋由於小朋友平時不會特別討論讀書安排，江同學因從未聽聞陳同學每天放學後補習的安排，故感到驚訝及佩服對方。她形容該同學很活潑、有朝氣，思考透徹、分析能力高。而許家傑同學的反應，她解釋同學只是不解對方為何做出如此表情。

她又表示，起初擔心同學會因網上個別言論影響心情，但今早向三名同學了解後，他們表示未受影響。陳校長指有個別人士言論令其中一位同學的家長感到忿忿不平，不過身邊的同行、老師、朋友均認為三為同學很可愛。

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文章授權轉載自《香港01》