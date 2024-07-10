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員工被罵有錢拿！大陸超市設「委屈獎」 最多可補償13萬

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
大陸超市「胖東來」。（圖／取自搜狐）
大陸超市「胖東來」。（圖／取自搜狐）

大陸超市「胖東來」創始人於東來近日在個人抖音帳號先後發布多條圖文，其中提到胖東來擬推出相關制度和措施，包括員工在受到無故指責、辱罵或攻擊時，可獲得人民幣5000元到3萬元不等（合約新台幣2.2萬到13.4萬元）的補償費。

於東來的文章指出，員工工作期間被無故指責，公司給予人民幣5000元以上的補償費；被辱罵，給予1萬元以上的補償費；被打，給予3萬元以上的補償費，並追究當事顧客的法律責任。

胖東來為員工創設的福利不少，並以對員工的優厚待遇而聞名。據界面新聞報導，於東來3月曾在2024中國超市周論壇上表示，胖東來在2024年增加10天「不開心假期」，員工不開心或不想上班時可以請假，管理層必須批准。

類似「員工委屈獎」的福利也不只胖東來一家，大陸茶飲品牌「茶顏悅色」6月底推出相關政策，主要用在一線員工的服務品質無不當之處，卻因顧客端的壓力，受到委屈、辱罵、恐嚇等情況。除了人民幣500元到5000元的獎金，茶顏悅色還會視實際情況為一線員工額外增加1天到3天的帶薪假期。

近期大陸發生不少消費者和店員的衝突。大陸咖啡品牌Manner在17日爆出一名店員將咖啡粉潑向顧客；另有一名顧客疑因店員服務態度不好，詢問對方姓名並拿出手機拍攝，雙方當場引發衝突，店員一度奪下顧客手機，衝出櫃檯和對方發生推擠。

人民幣 咖啡 店員

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