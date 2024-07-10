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孕婦入院途中羊水破了 路過護士搭臨時產房接生 網：天使在人間

香港01／ 撰文：安祖娜
孕婦在辦理入院途中羊水破了，她在休班護士協助下緊急分娩。（微博影片截圖）
孕婦在辦理入院途中羊水破了，她在休班護士協助下緊急分娩。（微博影片截圖）

孕婦急產幸好遇到「白衣天使」。江蘇有孕婦到醫院登記入院，突然痛得無法走路和說話，剛好1位上班從旁邊經過的護士見狀上前查看，孕婦已穿羊水馬上要生產。護士要孕婦躺下並找擋板遮掩作「臨時產房」接生，「一躺下整個寶寶就出來了」，她發現寶寶被臍帶繞頸兼面色有異沒有哭泣，馬上解救，直至婦產科醫護趕到，寶寶目前健康良好。網友大讚護士有愛心，形容是「天使在人間」。

大陸媒體報道，江蘇揚州孕婦李女士在家人陪同下到醫院大堂登記入院，突然用手掩住腹部，狀甚痛苦，她向內媒表示，當時感覺堅持不了，痛到無法走動。這時院內護士李萍上班途中經過，問孕婦是否肚痛及是第一胎還是第二胎，感覺對方已無力氣說話，舉2隻手指示意是「二胎」，她意識到對方可能急產，這時孕婦已穿了羊水，馬上要生產。

護士馬上叫孕婦躺下以便接生，找來擋板遮掩作「臨時產房」，「（李女士）一躺下整個寶寶就出來了，我就順手把那個寶寶接住了」，她發現寶寶臍帶繞頸，臉色有異沒有哭聲，馬上解開臍帶及清理嘴上羊水，再將寶寶翻過來拍打，寶寶順利哭了出來。隨後婦產科醫護人員趕到進行後續處理。

孕婦丈夫方先生回應大陸媒體指出，兒子現在一切正常，如非護士及時相助，孩子估計不會如此健康，非常感激對方善舉。大陸媒體指出，原來李護士並非首次出手救人，早前她下班途經車禍現場，曾為1位受傷的大媽處理腿部傷口，她認為如果群眾需要她的幫忙，「我會毫不猶豫地挺身而出」。

網友大讚護士有愛心，形用她猶如「天使在人間」，欣賞她主動協助孕婦分娩，「順手搭建臨時產房，護士心，暖人心房」。不過，有網友擔心她在大堂接生可能會惹人評擊，「一會兒馬上就會有醫療界的人出來說不專業的」。

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文章授權轉載自《香港01》

婦產科 孕婦 接生

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