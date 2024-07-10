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深圳壽司郎等位！疑過號被拒入座 男子怒罵：我就在這吼半個小時

香港01／ 撰文：朱利安
有網民在小紅書上傳影片，指位於深圳海岸城的壽司郎，遇上1名帶着女兒的男子疑因排隊籌號已過而被拒入座，當場怒罵店員。（小紅書影片截圖）
有網民在小紅書上傳影片，指位於深圳海岸城的壽司郎，遇上1名帶着女兒的男子疑因排隊籌號已過而被拒入座，當場怒罵店員。（小紅書影片截圖）

日本過江龍壽司郎一直深受香港人喜愛，不少分店經常都要排隊等候入座，而大陸深圳的壽司郎分店也同樣受歡迎，等位入座成指定動件。最近有網民就在小紅書上傳影片，表示於深圳海岸城的壽司郎分店，見到1名帶着女兒的男子在門外大吵大鬧，父女疑因排隊籌號已過而被拒入座，男子當場怒罵店員，直言「我就在這吼半個小時」，影片引來網民熱議，不少人直斥該男子在女兒面前做了壞榜樣。

不過，有網民指十多秒短片未能知悉事件真相，但拍攝到小孩的臉而且放到網上，質疑「不是那麽好吧」。

樓主在小紅書以「做餐飲真不容易…」為題發文，而據其上傳的事發片段顯示，當時1名男子與女兒站在一壽司郎分店門外，1名職階較高的店員上前與其交談，但男子直接開口大罵，「我才過了兩桌憑什麽下一桌不是我，你再這樣子我就在這吼半個小時，我隨你」。

影片僅長11秒，故沒有看到事件的起因和結果，但網民推論是男子曾與女兒短暫離開，回來時排隊籌號已過，店員沒有立即安排他們入座，讓男子大發雷霆。樓主在文中感嘆「店員心理素質真好」，認為現時任職餐飲服務業不容易，不時都遇上麻煩客人，卻只能吞聲忍氣。

帖文很快引來網民討論，大部份人批評涉事男子身為人父，卻做壞榜樣在大庭廣眾鬧事，「在家估計被老婆吼，只能出來把氣撒在別人身上」、「情緒不穩定的人建議不要生孩子」、「公共場合帶着小孩子大哄大叫，壽司郎本來人就多，你在等別人也在等，體諒啥呀，就好像排隊你自己走開了，難不成別人還要幫你排？『憑什麼不是我？』這句話…不搞笑嗎」、「天吶，還帶着孩子呢，就在外面這麽嚷嚷」。

惟有部份網民則指影片沒頭沒尾，故不應亂下判斷，也不應拍片公審，「不是這啥也不知道前因後果的，為啥就開始指責他了」、「家長情緒確實是不穩定，但是這樣連他和他小孩的臉都拍了發網上不是那麽好吧」。

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文章授權轉載自《香港01》

壽司郎 小紅書 店員 影片

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