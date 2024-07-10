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2男童街頭 battle！舞友當眾脫衣服頭下腳上 再出「旋風地堂腿」真相是這樣

香港01／ 撰文：田中貴
兩名男童在街頭互相挑機。（抖音影片截圖）
兩名男童在街頭互相挑機。（抖音影片截圖）

「為了興趣，可以去到幾盡？」，網上流傳條影片，顯示2名孭住書包的男童在福建寧德街頭跳街舞，其中1人繼續孭住書包，先用手撐地，一時頭下腳上，一時施展「旋風地堂腿」，轉了數圈後起身，動作乾脆俐落，對手則放下書包除掉上衣，動作和對方相近，但動作幅度更大更狂更快，總共轉了10多圈，最後倒立，左腳伸直撓起右腳，一連串動作明顯更加困難，2人擺好姿勢對望，甚有功架。

影片引來多名網民激讚，留言指「動作很難的」、「看到了健美和自信」，亦有網民懷疑是否刻意表演，假裝被人意外拍下，更有人笑言「想起一套台劇」，相信是指台灣經典偶像劇《紫禁之巔》女主角在雨中猛說「住手，你們住手，不要再打了」，嘗試阻止2位男主角看似打架的鬥舞。

片中兩童的街舞老師事後接受大陸媒體時表示，他們從幼兒園開始練習跳舞，「非常熱愛街舞」，街舞學校的抖音帳戶亦有這條影片，以及學生在街頭跳街舞的其他影片，相信用作宣傳，其他網民不知情轉載出去。

涉事影片近日在微博等社交平台瘋傳，加上配樂，鏡頭從遠處拍攝，可見2名孭住書包的男童在街上跳街舞，孭住紅色書包的男童首先發功，連人帶袋用手撐地轉圈，除了頭下腳上之外，更施展「旋風地堂腿」姿勢。雖然書包都有一定重量，但無阻男童跳舞，跳完後起身，背對孭住藍色書包的男童。

孭住藍色書包的男童輕搖食指，暗示對方動作一般，當街放下書包，甚至將上衣除掉拋在地上，繼而頭下腳上轉圈，「旋風地堂腿」動作當然少不了，1名老婦行經現場，微笑離開。裸身男童繼續忘我跳舞，倒立時左腳伸直，而且撓起右腳，然後站起身來，整體動作明顯比對方更加複雜，兩人最終擺好姿勢，四目交投。

多名網民留言激讚2名男童，「這小學生真猛」、「霸氣十足」，亦有網民懷疑「擺拍，這個肯定是教室老師拍的」，更有人重提經典台劇《紫禁之巔》，笑言想學女主角猛說「住手，你們住手，不要再打了」。

大陸媒體報道指事發本月初位於福建寧德，片中男童的街舞老師表示，他們從幼兒園開始練習跳舞，每日練習2至4小時，周末的練習更多，形容「非常熱愛街舞」。

翻查街舞學校的抖音帳戶，亦有這條影片，寫明「8歲小男孩這一套3,500人民幣(約15,670元台幣）學的街舞太猛了，你們覺得值嗎？」，其他影片都是學生在街頭跳街舞，加上一樣配樂，相信一開始是宣傳，但其他網民在不知情的情況下紛紛轉載。

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文章授權轉載自《香港01》

影片 書包 紫禁之巔 街舞

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