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無人機變捉姦神器！拍到妻子野外出軌 對象竟是他揭耐人尋味真相

香港01／ 撰文：喬納森
景男用無人機跟蹤妻子並拍下對方偷情證據。（網上圖片）
景男用無人機跟蹤妻子並拍下對方偷情證據。（網上圖片）

無人機竟變捉姦神器！大陸有對結婚10年的夫婦，近年感情轉淡，丈夫發現妻子常借故回娘家，讓他起疑心，於是利用無人機暗中跟蹤妻子，揭發她在野外小屋與情夫幽會秘密，而該情夫竟是妻子老闆。得悉內情，讓丈夫十分傷心，加上妻子出軌證據確鑿，他正考慮與妻子離婚。

綜合大陸媒體報道，湖北十堰市33歲景姓男子跟妻子結婚10年，去年發現妻子對他愈來愈冷淡，還會故意不理他。由於妻子只是普通工廠工人，她卻在前年突然被調到老闆的辦公室，景男曾問妻子，她指是因她工作表現突出才被調到老闆辦公室。

另一點讓景男生疑的地方，是妻子一向甚少回娘家，但今年初開始每月頻繁回娘家，而外父外母亦不是年紀大身體出問題。景男曾問妻子「回娘家不用請假嗎？」，妻子卻指這是她的事，不用他操心。直到有一天，景男終揭開真相，當天他找妻子吃飯，順便想送她禮物，可是對方卻說她要回娘家。

景男於是利用無人機跟蹤妻子，結果發現妻子在街口上了黑色私家車，並開到山上1間小屋前，而她下車與1名男子進屋，其後再跟該男子一起回工廠。景男表示終於確定妻子出軌，對方更是她的老闆，「主要是因為老闆的老婆也在廠裏上班，不方便，所以，我妻子才被迫與她的老闆去野外出軌了」。

如今有無人機照片，證據確鑿，他準備跟妻子離婚。

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文章授權轉載自《香港01》

丈夫 出軌 回娘家 結婚 老闆

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