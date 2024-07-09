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在想什麼？妹子頭錘劈西瓜悲劇 腦震盪住院還收荒謬探病禮

香港01／ 撰文：孫聖然
山東煙台一名女子目睹朋友徒手劈開西瓜，決定自己用頭砸開另一個西瓜，非但沒有成功，反而因用力過猛導致輕微腦震盪。圖／取自網易新聞
山東煙台一名女子目睹朋友徒手劈開西瓜，決定自己用頭砸開另一個西瓜，非但沒有成功，反而因用力過猛導致輕微腦震盪。圖／取自網易新聞

近日，山東煙台一名女子目睹朋友徒手劈開西瓜，其後突發奇想，決定自己用頭部砸開另一個西瓜，惟非但未有成功，反而因用力過猛導致輕微腦震盪，令人哭笑不得。

綜合路媒報導，據這位女子描述，當時她正和朋友開玩笑，朋友展示了不用刀就能打開西瓜的訣竅，未料這激發了她的鬥志，於是決定用頭部砸開另一個西瓜。

結果，西瓜由於未完全成熟，經過兩次頭部重擊後依然完好無損，而女子自己卻感到頭暈目眩。意識到可能出了問題，她前往醫院進行檢查，最終被診斷為輕微腦震盪。

更令人哭笑不得的是，女子住院期間，前來探望她的朋友們都十分默契，都帶來了西瓜，場面頗為滑稽。

山東煙台一名女子目睹朋友徒手劈開西瓜，決定自己用頭砸開另一個西瓜，非但沒有成功，反而因用力過猛導致輕微腦震盪。圖／取自網易新聞
山東煙台一名女子目睹朋友徒手劈開西瓜，決定自己用頭砸開另一個西瓜，非但沒有成功，反而因用力過猛導致輕微腦震盪。圖／取自網易新聞

山東煙台一名女子目睹朋友徒手劈開西瓜，決定自己用頭砸開另一個西瓜，非但沒有成功，反而因用力過猛導致輕微腦震盪。圖／取自網易新聞
山東煙台一名女子目睹朋友徒手劈開西瓜，決定自己用頭砸開另一個西瓜，非但沒有成功，反而因用力過猛導致輕微腦震盪。圖／取自網易新聞

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文章授權轉載自《香港01》

西瓜

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