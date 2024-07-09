港女泰國街頭活春宮瘋傳！與陸男全裸激戰 烈日當空下場慘了

出外旅遊，也要遵守規矩！一對大陸情侶日前到泰國旅遊時，竟然當眾脫衣全裸在街上性交，嚇呆路人，當地警方接報到場制止2人，送醫檢查。

據報女方是22歲香港女子，男方則是27歲大陸男子，警方初步判斷，2人事發前吸食大麻並飲用啤酒，產生幻覺，才會行為失常，而2人恐要面臨刑罰。

綜合外媒報導，事發7月4日下午，地點在清邁大學停車場。從現場照片見到，當時烈日當空，該對男女全裸在路邊空地進行性行為，畫面令人咋舌，其間有不少人路過。

事發地點附近的食物攤販表示，當天該對男女叫外賣，之後走到路邊樹下開始用餐，不料2人突然移到泥土空地，女方脫光自己衣服，並脫去男方衣服，只留下短褲，然後「交疊」，在路人和學生面前「激戰」。

警方接報到場，制止2人失常行為，送院檢查。警方確認，該對男女來自大陸，其中男方27歲是大陸人，女方22歲是香港人，初步判斷2人事發前曾吸食大麻並飲用啤酒，產生幻覺，導致事件。

2人經治療後已無大礙，停車場所屬清邁大學負責人表示不追究此事。雖然2人目前獲釋放，惟警方仍在調查2人，後續或難逃刑罰。

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文章授權轉載自《香港01》