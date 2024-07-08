移居香港6年嘆不開心 陸女力數4大問題想離開：不如深圳

移居到其他地方前，一定要考慮清楚。有來港居住6年、月入近4萬港元（約逾16萬台幣）的大陸女於小紅書發文，大呻在香港生活4大難處，包括租屋沒能力置業、語言問題等，直指「每天都不快樂…感覺不如深圳1.5w（月入1.5萬，約新台幣6萬2）的朋友」。她又說，正猶豫是否等到居住滿7年就離開香港。

帖文引來大陸及香港網民熱議，不少人指出「香港物價確實高得可怕」，生活不容易；但亦有人認為樓主選擇移居香港，就應該融入當地生活，「去那兒生活就先學好當地語言吧！」、「堅持吧，心態放好了，40k也可以過得很開心的」、「都已經6年了，最後1年不管怎樣別功虧一簣啊」。

離鄉別井，需要很大勇氣。有移居香港6年的大陸女於小紅書以「香港很美，但不適合普通人」為題發文，指自己基本月入接近4萬港元，租屋自住，但在香港生活面對4大難題，包括「家裏沒能力幫忙置業，自己這點工資扣完房租感覺也是無望」、「工作繁忙」、「朋友不多」、「還沒有克服語言關」，感嘆「在香港快6年了，到現在還覺得每天只是生存，焦慮到不行，每天都不快樂」。

樓主又說，對比生活品質，感覺自己在香港月入4萬元，也不如月入1.5萬元可以住在家裏的香港本地人，更不如住在深圳月入1.5萬元的朋友，事關深圳「租房便宜，外賣自由，寵物自由」。

她續指，正猶豫在港居住滿7年後，「要不要就此離開」。

帖文引來網民熱議，不少人指出「香港物價確實高得可怕」，生活不容易，「走是要走的」。

但亦有人認為樓主選擇移居香港，就應該融入當地生活，「開心一點啦，香港對普通人才是進可攻，退可守的地方，賺錢比大陸多很多」、「其實只是妳比較矜貴，8000能住的不錯了」、「我工資比你低，來港6年，看TVB學會廣東話，現在三語交流無障礙」、「很多人都想有高收入，樓主已經很幸福了！盡量適應吧」、「都已經6年了，最後1年不管怎樣別功虧一簣啊」、「實在不行就找個伴，照顧一下生活，房租一齊承擔」。

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文章授權轉載自《香港01》