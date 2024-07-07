沒水時可沖飲？用粉末泡「速溶礦泉水」在陸爆紅 網驚：有點小腦萎縮了
「速溶礦泉水」日前在大陸大熱，不少影片都以「家裏沒有水了，還好有速溶礦泉水」為噱頭，宣傳「速溶礦泉水」的方便，令人啼笑皆非，更有網友直斥「這有點小腦萎縮了」。
「速溶礦泉水」開箱試飲影片，近來在大陸網絡平台瘋狂湧現，內容卻都大同小異，主要以宣傳「速溶礦泉水」的方便，並稱「家裏沒有水了（或是家裏沒有礦泉水了），還好有速溶礦泉水」。
影片中的產品均為「農夫山泉」的「速溶礦泉水」，有的速溶粉呈白色、有的呈紅色（聲稱是果味）。
不少網友見狀都表示，「侮辱智商」、「這有點小腦萎縮了」、「居然還有速溶礦泉水」、「這個礦泉水新鮮」。
延伸閱讀：
不賣媚日產品！江蘇2間711停售農夫山泉 網：711不是日本的？
文章授權轉載自《香港01》
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言