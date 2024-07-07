沒水時可沖飲？用粉末泡「速溶礦泉水」在陸爆紅 網驚：有點小腦萎縮了

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香港01／ 撰文／孫聖然
日前大陸「速溶礦泉水」爆紅，不少影片都以「家裏沒有水了，還好有速溶礦泉水」為噱頭，宣傳「速溶礦泉水」的方便，令人啼笑皆非。圖／截自影片
日前大陸「速溶礦泉水」爆紅，不少影片都以「家裏沒有水了，還好有速溶礦泉水」為噱頭，宣傳「速溶礦泉水」的方便，令人啼笑皆非。圖／截自影片

「速溶礦泉水」日前在大陸大熱，不少影片都以「家裏沒有水了，還好有速溶礦泉水」為噱頭，宣傳「速溶礦泉水」的方便，令人啼笑皆非，更有網友直斥「這有點小腦萎縮了」。

「速溶礦泉水」開箱試飲影片，近來在大陸網絡平台瘋狂湧現，內容卻都大同小異，主要以宣傳「速溶礦泉水」的方便，並稱「家裏沒有水了（或是家裏沒有礦泉水了），還好有速溶礦泉水」。

影片中的產品均為「農夫山泉」的「速溶礦泉水」，有的速溶粉呈白色、有的呈紅色（聲稱是果味）。

日前大陸「速溶礦泉水」爆紅，不少影片都以「家裏沒有水了，還好有速溶礦泉水」為噱頭，宣傳「速溶礦泉水」的方便，令人啼笑皆非。圖／截自影片
日前大陸「速溶礦泉水」爆紅，不少影片都以「家裏沒有水了，還好有速溶礦泉水」為噱頭，宣傳「速溶礦泉水」的方便，令人啼笑皆非。圖／截自影片
日前大陸「速溶礦泉水」爆紅，不少影片都以「家裏沒有水了，還好有速溶礦泉水」為噱頭，宣傳「速溶礦泉水」的方便，令人啼笑皆非。圖／截自影片
日前大陸「速溶礦泉水」爆紅，不少影片都以「家裏沒有水了，還好有速溶礦泉水」為噱頭，宣傳「速溶礦泉水」的方便，令人啼笑皆非。圖／截自影片

不少網友見狀都表示，「侮辱智商」、「這有點小腦萎縮了」、「居然還有速溶礦泉水」、「這個礦泉水新鮮」。

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文章授權轉載自《香港01》

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