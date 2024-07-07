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香港人又兇又沒禮貌？她遊港前心驚卻大改觀 港人笑：對自己人更沒耐性

香港01／ 撰文／夏洛特
台灣女生指出，來香港旅遊前一直被人提醒港人「沒禮貌、沒耐心、步速快」，於是頗有些擔憂。情境示意圖／Ingimage
台灣女生指出，來香港旅遊前一直被人提醒港人「沒禮貌、沒耐心、步速快」，於是頗有些擔憂。情境示意圖／Ingimage

香港人生活節奏急速，有時的確給人行色匆匆的觀感。近日有台灣女生就指來香港旅遊前一直被人提醒港人「沒禮貌、沒耐心、步速快」，於是頗有些擔憂。不過，她遊港後遇到4件事，發現港人都會主動熱心幫忙，因此大讚「遇到的香港人都好和善」，更表示他人口中所形容的港人態度「真的沒有傳說中的那麼誇張啦」。

該名台灣女生在社交平台Threads分享遊港經歷，指遊港前曾被提醒「香港人很兇、沒禮貌、沒耐心、步調很快、小心被翻白眼」，因此出發前一直膽戰心驚，做好心理建設才出發，沒想到來港後卻大改觀。

她在貼文中分享了4件事，直指「但我很幸運，遇到的香港人都好和善」。首先，她坐電車時找不到下車鈴在哪裏，便與同行人士討論，1名男乘客聽到後主動提醒她們要提早到車門處等候；其次，她們使用八達通進入港鐵車站時，不知為何未能成功拍卡進站，站務職員發現後主動協助。

另外，她們向途人大叔詢問前往某餐廳的路怎麼走時，大叔告知她們餐廳已結束營業，還好心地告訴她們該怎麼去其他分店；最後，她們在一間酒樓用餐時，店員伯伯熱心引領她們入座，還教她們怎麼清洗餐具。

樓主表示，旅途中遇到的店員、侍應「態度都很客氣溫和」，雖然也有見到他們「沒耐性」的時候，但並非是在對待她們遊客。她又指，「香港式服務和香港人，真的沒有傳說中的那麼誇張啦！」。

有不少網友點讚樓主的貼文，有人就表示以禮待人是相對的，「只要你有禮貌，香港人也自然有禮貌」、「其實只要有禮貌，香港人都會同樣對他們友善的」、「你問人時的態度如何，人回答時或幫忙時的態度便如何」、「我覺得自己也要有禮貌，再要求別人吧！」。

亦有網友留言指港人最怕人擋路，有時的確給人一種步速快、沒耐性的感覺，但事實上港人都很友善，「香港人步調很快確實，其他完全不認同，我香港朋友人都超好」、「香港生活節奏快需要維持生計，所以大家看起來都不太好相處，但其實有需要的話大多數人都會幫忙的」。另外，有香港網友就笑言「遊客你遇到沒禮貌沒耐性的香港人，別以為是針對你，因為他們對自己人更兇更沒禮貌更沒耐性！作為香港人的心得」、「香港人對香港人的態度比對外國人差」。

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文章授權轉載自《香港01》

Threads 店員 陸客 香港

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