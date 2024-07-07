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慘過出軌！人妻酒店捉姦 驚見老公小三真面目竟是「他」崩潰

香港01／ 撰文／布萊恩
經過人妻與閏密合力，成功掀開被子，卻發現丈夫的「小三」竟然是1名光頭裸男。（影片截圖）
經過人妻與閏密合力，成功掀開被子，卻發現丈夫的「小三」竟然是1名光頭裸男。（影片截圖）

有什麼比發現出軌更令人崩潰，竟是發現丈夫出軌對象竟然是「他」！大陸近日瘋傳影片，1名人妻發現丈夫出軌，於是找來閏密總動員到酒店，成功「捉姦在床」，詎料一掀開被子，發現丈夫的「小三」竟是「他」，讓人妻當場崩潰。人妻怒不可遏，與閏密狂毆2人，丈夫則以肉身抵擋護着「小三」。

綜合媒體報道，該大陸人妻懷疑丈夫出軌，於是帶同閨密到酒店「捉人」，結果真的成功「捉姦在床」，然而掀開被子發現「小三」真身，讓人妻當場嚇呆。

從網上流傳15秒影片見到，人妻與閨密進入房間，看到丈夫沒穿衣服坐在床上，用被子蓋着「小三」。人妻感覺有異，拉扯要求掀開被子「給我看一下這裏面是什麼」，丈夫則抓實被子稱「這裏什麼都（沒有）」。

經過人妻與閏密合力，成功掀開被子，卻發現丈夫的「小三」竟然是1名光頭裸男，讓人妻氣瘋，與閏密聯手狂打洩憤，丈夫則以肉身抵擋護著「小三」。影片至此結束。

據報，人妻與丈夫經親戚介紹認識，結婚不到半年，人妻感覺丈夫對自己十分冷淡，懷疑是否出軌。當天丈夫半夜回家，不到半小時就說要加班離開，人妻於是與閨密跟蹤丈夫到酒店，揭發事件。知悉丈夫居然是喜歡男性的同性戀者，人妻決定要與丈夫離婚，並且要讓丈夫淨身出戶。

影片引來網民熱議，直呼「太誇張」，「這種捉姦，不要捉比較好」、「離婚吧，找個更好的人」、「真的男上加男」、「原來是男女通吃」、「口味這麼重！」。

翻查資料，影片早於2018年已流傳，至近日被「翻炒」再惹關注。

人妻氣瘋，與閏密聯手狂打洩憤，丈夫則以肉身抵擋護著「小三」。（影片截圖）
人妻氣瘋，與閏密聯手狂打洩憤，丈夫則以肉身抵擋護著「小三」。（影片截圖）

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文章授權轉載自《香港01》

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