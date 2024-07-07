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影／地鐵公然吐痰還與乘客口角 上海婦：我不小心吐了怎麼了

香港01／ 撰文／陳進安
面對乘客質問，女子不斷強調「我吐了怎麼了」。（影片截圖）
面對乘客質問，女子不斷強調「我吐了怎麼了」。（影片截圖）

上海地鐵近日發生不文明一幕，一名中年婦女乘坐15號線期間，竟在車廂內直接吐痰，並與其他乘客發生口角。周六（6日），上海地鐵發布情況說明，指涉事乘客已被行政處罰，並被批評教育。

影片顯示，一女子在上海地鐵車廂內吐痰，遭到現場乘客​制止，然而她不但毫無悔意，還叫囂吵鬧，回擊其他乘客，「我吐了怎麼了」、「我就不小心吐了怎麼了」、「我幹嘛要擦啊，你有空啊」。而當有乘客表示要將女子惡行拍下來，女方不以為然，「隨便啊，無所謂」，又指即使報警也無所謂。

女子的行為引起網民一面倒批評，不少人直斥事主沒有素質，「這人這樣撒潑打滾， 素質真差」。

周六下午，上海地鐵發布情況說明，指周四（4日），一乘客在15號線車廂內隨意吐痰的行為引發網絡關注。公安及運營方高度重視，第一時間到現場處置。上海地鐵行政執法大隊依據《上海市軌道交通管理條例》，對該乘客蔡某依法作出行政處罰，並批評教育。

上海地鐵又呼籲，文明有序的乘車環境需要社會各方共同營造，「請愛護環境、從我做起」，並向事件中能挺身而出、勇敢指正，竭力維護車廂整潔和文明乘行環境的那位好心乘客表示感謝，「官方為你點讚、向你致敬！」

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文章授權轉載自《香港01》

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