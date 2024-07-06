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大烏龍！航班重起飛竟「丟包」4旅客在貴賓室 員工：以為他們棄乘

香港01／ 撰文：陳進安
有網友在社群平台爆料稱，有航班備降後重新起飛，卻把貴賓室旅客「遺忘」在機場。 情境示意圖／Ingimage
有網友在社群平台爆料稱，有航班備降後重新起飛，卻把貴賓室旅客「遺忘」在機場。 情境示意圖／Ingimage

航班備降後重新起飛，卻把貴賓室旅客「遺忘」在機場？周四（4日），有網友在社群平台爆料稱，當日由上海飛往青海西寧的上海航空FM9273航班，因天氣原因備降甘肅蘭州，然而航班重新起飛時，4名在貴賓休息室等待的旅客竟被遺漏，最後經過協商，他們只能共同乘坐一輛車抵達西寧。周五（5日），其中一名旅客段先生向陸媒透露，從被飛機遺漏到投訴，沒有工作人員聯繫他們表達歉意，也沒有人解釋內部流程到底出了什麽問題。

段先生表示，他因要到西寧參加一個手機品牌活動而乘坐FM9273航班，飛機原定上午10時起飛，但因天氣原因延至上午11時15分才起飛，之後又因為天氣而於14時42分備降蘭州中川機場後。之後，他先是坐在機上等了約半小時，隨後又被告知只能帶著行李下機等待。由於是航空公司白金卡用戶，登記完座位訊息後，前台工作人員便告訴段先生可在貴賓休息室安心休息，等待重新起飛。這段時間，段先生還每隔10分鐘就在航空APP上刷新一下動態。

17時50左右，段先生詢問了休息室前台人員航班情況，前台人員依然表示放心等待通知即可。可轉眼到了18時24分，他突然接到工作人員電話詢問是否「棄乘」，並讓他前往前台。之後，前台工作人員竟告知段先生航班早在17時左右就起飛，飛機艙門在16時40分左右就已經關閉。就這樣，段先生連同休息室內另外3名旅客被航班「遺漏」。

經與工作人員進一步溝通，段先生得知，候機大廳其實是有登機廣播的，但由於有其他旅客棄乘，他們4名旅客也被認為棄乘了。對此，段先生非常震驚並不服，認為休息室根本聽不到廣播，工作人員也讓他放心，「而且別人棄乘怎麽能代表我們棄乘？我乘坐的是商務艙，商務艙乘坐的人很少，少了一個人也沒有人確認，我就這樣被遺忘了」。他又透露，休息室前台人員還表示沒有接到任何航班開始登機的信息，是另一位旅客要求查詢航班情況，才突然發現航班已經起飛。

隨後19時左右，經多次要求，段先生等4人終於擠上一輛車出發，並在22時左右抵達西寧。段先生稱，這時他才能吃上一口飯，同時致電客服投訴。

他不滿稱，從被飛機遺漏到投訴，沒有工作人員向他們表達歉意，也沒有人解釋航空公司內部流程到底出了什麽問題，「內部訊息不一致，訊息同步不到位，擅自幫旅客做決定等等，我們都需要一個明確答覆」。

據航旅縱橫顯示，FM9273航班於11時15分從上海起飛，14時42分備降蘭州，但卻顯示18時46分重新起飛，19時10分抵達西寧。對此，有網友反映，「18點46起飛，不可能19點10分就到西寧，這說明訊息聯通出了大問題」。

東航一名客服則表示，FM9273航班確實因為天氣原因備降蘭州，但她暫時沒有收到旅客被遺漏的訊息，將向上反饋。

延伸閱讀：

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文章授權轉載自《香港01》

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