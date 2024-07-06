連床都搬走！租客欠租房東上門追討 開門驚見「被搬空」還留滿地垃圾
業主出租最怕遇到不良租客！貴州有房東早前將房子租予1名00後（即西元2000年後出生）租客，對方拖欠租金一直未交，他上門查看，發現房子幾乎被「搬空」，現場滿地垃圾，但所有家具、電器都被拆走搬走，連衣櫃、鞋櫃都沒放過，只剩梳妝台。房東稱坐電梯上門時，還遇到有人去買二手家具，懷疑東西被租客變賣，家具約值1萬多人民幣，現已報警。有網友質疑大廈保全太寬鬆，任由租客搬走房東的家具，亦有網友「安慰」屋主，稱幸好及時發現，「再晚一點最後的1個沙發也沒有了」。
陸媒報導，貴州貴陽有房東把房子出租予00後租客，對方入住後不僅拖欠1個月租金，也沒接聽電話和回覆訊息，無奈要上門尋人，結果發現驚人一幕。據房東拍攝的片段，房子內相當凌亂，地板佈滿垃圾，客廳就剩下梳妝台，客房內除了垃圾，只見到疑似家具的零件，櫃子和床都不翼而飛。影片另一角度拍攝廚房內部，可見廚櫃空無一物。
房東指上門當天，他在電梯碰到有人來買二手家具，懷疑租客變賣房子內家電，已報警處理。知情者透露，房東上門過程中沒遇到租客，屋內的洗衣機、冰箱、燒烤爐、飲水機等被拆除，家具如衣櫃、鞋櫃和床也全被搬走，只剩下梳妝台和雜物，家電的損失約１萬多人民幣。
有網友批評大廈保全太寬鬆，任由租客搬走房東的家具，「我們社區搬1張椅子出去，門衛都要反覆確認才放行」，又笑稱幸好房東及時發現，「再晚一點最後的1個沙發也沒有了」。不少業主討論如何杜絕租戶變賣家電，有人建議盡量買二手家電可減低損失，更笑稱會專程找木匠把衣櫃鑲嵌在牆上，以防被搬走。
有網友分享過去出租時遇到的特別經歷，「以前遇到狠的租客，直接去做本假的房產證，市價100萬的房子，20萬就給你賣了，一口氣做了5本假證，一房多賣」。
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文章授權轉載自《香港01》
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