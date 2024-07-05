台女星遊香港拿人民幣結帳遭男子「當眾粗口大罵」！現場無人幫忙

台灣女星謝忻近日飛往土耳其與家人旅行，7月1日在香港轉機時想趁機到M+參觀，順路到超商買東西時，拿出先前旅遊沒花完的人民幣問店員可不可以用來結帳，卻被排在後方的中年男暴怒連環開罵，甚至還對她大喊「Fuck you!」，謝忻稱自己環顧四周，包括7-11店員將近10人在現場，卻沒有人願意幫忙，她表示，自己這輩子從未在大庭廣眾下被這樣罵過。

謝忻稱，自己當時氣到發抖也罵回去「Fuck you, too！」中年男被惹毛對她髒話連發，最後離開前再丟一句「Fuck China！」，謝忻分享這段經歷的同時，也強調自己還是很喜歡香港，更推薦喜歡當代藝術的人可以到M+參觀，也反省自己，「回罵是我修養不好。」

謝忻文中寫道，自己搭乘機場快線到九龍站準備參觀M＋，就像在台灣一樣，看到7-11習慣地走進去拿了瓶礦泉水結帳。

謝忻稱，由於身上港幣有限，剛好一直有些人民幣想設法用掉，「而就我所知，許多店家是1:1收取人民幣的，所以我沒有太多心思就問了小7的店員」，店員明確回答「可以的」，但就在她掏出人民幣的同一時間，排她正後方的中年男子開始暴怒地對著她輸出一段我似懂非懂的內容，謝忻稱，「可以感受到衝著我來的滿滿惡意」。

見中年男靠非常近，謝忻很不舒服，用英語問「What are you talking about?」，中年男仍繼續咒罵，向對方說「Do I have to call the police?（要我叫警察嗎）」中年男像是被激怒痛罵「Fuck you !」

謝忻說，「我不知道用人民幣也可以引起這麼大的反感，也不知道是不是因為7月1日觸動了某些人的敏感情緒。」她當時問店員為何不幫忙報警，店員低下頭沒有回應，此外，當時7-11裏包括店員和客人大概有接近十位，但沒有人願意幫忙。謝忻指，雖然心情大受影響，但還是按照原本行程去朝聖M+博物館，她也在文章一開始就強調，自己還是很喜歡香港。

謝忻這段經歷引發網友關注，網友留言稱，「其實持有人民幣紙鈔的人反而才有可能是非中籍遊客誒，這東西連他們中國人都不會帶吧」、「辛苦了，遇到怪人」、「本來就有部分香港人仇中，也有親中派，你剛好不幸遇到仇中的」、「無論如何要先以保護好自己的人身安全為第一要件」、「你注意安全最重要了，其實出國還是要注意一下當地的現況。避免誤觸禁忌」。

據了解，2023年台灣女星謝忻也曾到香港海港城的漢堡店「HONBO」用餐，不過要結帳時，卻發現無法用現金結帳，店家堅稱只能使用電子支付，更嗆她「現在21世紀」，所幸其他客人及時跳出來救援。香港網友為此替她抱不平，店家事後也在IG發文致歉。

延伸閱讀：

台女星謝忻來港遊用餐被告知｢No cash｣ 商戶拒收現金不屬違法？

台灣女星謝忻遊港險變「食霸王餐」 最後靠一招成功化解尷尬

文章授權轉載自《香港01》