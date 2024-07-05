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「我活一天就要講一天」 盧溝橋事變「親歷者」鄭福來93歲逝世

香港01／ 撰文：許祺安
盧溝橋事變親歷者鄭福來去世，享年93歲。（北京日報）
盧溝橋事變親歷者鄭福來去世，享年93歲。（北京日報）

北京日報》今（5）日報導，7月7日前夕，傳出「七七盧溝橋事變」親歷者、抗戰史「義務講解員」、「時代楷模」、「北京榜樣」得主鄭福來，因病醫治無效於本月2日15時56分在北京與世長辭，享年93歲。

綜合《北京日報》、《觀察者網》等大陸媒體報導，鄭福來出生於1931年10月，1952年12月加入中國共產黨，家住北京市豐台區盧溝橋西街。自小勤奮好學，吃苦耐勞，曾任中共建政後第一任盧溝橋鎮鎮長，為宛平街道退休幹部。

1937年7月7日，盧溝橋事變爆發，日軍炮彈落在年僅6歲鄭福來家旁。他在睡夢中被密集槍炮聲驚醒，隨後跟著母親連夜逃難。一路上，他看到了無數悲慘景象，見證日本侵略者累累罪行和抗日軍民浴血奮戰。

幼年的鄭福來幫解放軍買過煤油，也聽過小戰士講憶苦思甜的故事。軍管會接管盧溝橋後，不滿18歲的鄭福來跟隨解放軍參加發動、宣傳群眾活動。1949年3月鄭福來參加革命。同年10月，18歲的他以盧溝橋鎮政府民政委員、治安委員身分，參加新中國開國大典。1952年，21歲鄭福來成為共產黨員。同年，鄭福來成為盧溝橋鎮第一屆選舉上任鎮長，上任後首要任務就是組織修復盧溝橋和宛平城，從此投身公務。

報導介紹，此後70餘年，在盧溝橋近一公里石板路上，鄭福來成為抗戰史「義務講解員」，用親身經歷在盧溝橋上為世界各地遊客講解抗戰往事，從不收取任何費用。近年來，年事已高但仍堅持義務講解。堅持扶著欄杆站立講解，講到動情處，他說：「那段苦難的歷史一直印在我的腦子裡，我活一天就要講一天，讓更多人知曉那段歷史。」

鄭福來義務講解生涯中，接待了70多個國家和地區外賓、華人華僑，和數以萬計群眾和部隊官兵。不少華人華僑慕名而來，高校學子聽完鄭福來的講解後，寄來感謝信。

在鄭福來帶動和培養下，宛平地區形成了一支由中共黨員、居民、志工組成的義務講解隊，越來越多年輕人接棒，在豐台這片熱土，讓抗戰精神感染更多人。

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文章授權轉載自《香港01》

北京 多人 抗戰 日軍 解放軍

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