搭飛機想坐靠窗…媽要求讓位給女童「換一下唄」 她1句話擊退獲網讚

日前有港女搭乘飛機，並已預先選購窗口位，不過登機時卻看到有位女童坐在其座位，看到對方家長無意離開，便向對方表示窗口位是其座位，女童隨即「扁嘴生氣」，其母親見狀則稱「換一下唄」。她不滿對方無禮和理所當然的態度，遂回覆「不好意思，不換」婉拒提議，最後該母女只能返回原先座位，女童則大發脾氣，故不滿指「要坐窗口（位）就提早選位Please」。

網友力撐樓主拒絕讓位決定，「以為自己帶小朋友就比較大？」、「我是會提早訂機票，甚至額外加錢預先選位，確保我有窗口的位子坐，為什麼要讓妳」，又有人提醒坐飛機時應避免擅自調動座位，「機場是根據Check in記錄去確認乘客，倘若有事，別人不會知道這個位置是小朋友」。

該港女在threads帳號發文，指自己搭飛機時習慣坐於靠窗位置，所以都會預早選購座位，但日前上機時，卻看到1位身穿公主裙的女童坐在其座位，而對方母親則坐在旁邊。樓主指當時2人同時看着她，認為「她們肯定知道自己坐了我的位子」，不過對方無打算起身。

樓主告知該對母女，指窗口位是其座位，女童聽後即時「扁嘴生氣」拒絕換位，其母見樓主不想讓座，便稱「換一下唄」。樓主質疑，「為什麼可以這麼理所當然，這麼沒禮貌」，不解為何遇到小朋友就「應該」要讓座，遂回覆「不好意思，不換」。

最後該母親只能和女兒返回自己座位，女童則大發脾氣，長達半小時一直要求坐窗口位，不但動來動去，又拍大腿。樓主不滿批評「要坐窗口（位）就提早選位Please」。

許多網友均認同樓主拒絕讓出窗口位決定，「以為自己帶小朋友就比較大？」、「態度好一點也可能考慮下，那麼理所當然的就不了」、「我是會提早訂機票，甚至額外加錢預先選位，確保我有窗口的位子坐，為什麼要讓妳」、「我覺得妳沒到的話，她是可以坐的，但是妳來了就一定要『還給』妳，不能用『讓』和『換』這個字，應該告訴小朋友『還』給人家」，有留言又揶揄「不是穿了公主裙，就以為女兒是公主嘛」。

另有網友指若遇座位問題，應一律交由空中服務員處理，「遇過幾次大陸人坐了我的位，說他要跟朋友一起坐，要我讓他！這些我不跟他吵，找空姐解決」，又提醒坐飛機時應避免擅自調動座位，「機場是根據Check in記錄去確認乘客，倘若有事，別人不會知道這個位置是小朋友，十分危險」。

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文章授權轉載自《香港01》