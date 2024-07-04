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大陸人妻在台稱呼丈夫…被同事教育不能叫「老公」 對岸網友氣炸

聯合新聞網／ 綜合報導
職場情境示意圖。圖／Ingimage
職場情境示意圖。圖／Ingimage

諸多台灣人聽不慣中國大陸日常生活用詞，但連稱呼另一半「老公」也不行？一名大陸配偶來台與丈夫生活，年初剛找到新工作，職場中卻遇到「文化差異」衝擊，被台灣同事建議在外不能叫老公，應該稱呼先生才尊重。兩人對話曝光後，也掀起對岸網友強烈不滿，直言根本是歧視。

該名大陸人妻於小紅書以「在台灣稱呼另一半為老公被同事……」為題發文表示，某日她與一位台灣同事聊天談到老公，事後對方傳LINE訊息探討老公一詞，寫道「不能稱老公、老公，妳知道嗎？要稱先生，妳上網Google就知道了」，她回覆「不知道哦，大陸都是叫老公，兩岸文化不同吧，台灣比較常叫先生吧」。

不過，對方反駁是因兩岸文化差異，舉例身邊某人的老婆，「不會在公開場合稱她先生為老公」。

大陸人妻則認為有點像文字獄，詢問其他同事叫老公是否真的有問題，但得到的回應都是沒問題。她也特地查詢老公一詞的典故，在古代是指太監，類似於大陸的小姐是指妓女。她也向在意的台灣同事委婉溝通，「很多用詞從古至今都有變化了，不只老公一詞，應該與時俱進了啦」。

不過，台灣同事仍強調「我會選擇在外人面前『尊重』我先生，對外一律稱「我先生」，更問「說這麼多，也許你無法理解？」，大陸人妻接著解釋，在大陸叫先生會很奇怪，這不是不尊重，因為先生還有老師的意思。台灣同事則回「所以我說，隨個人喜好」。

大陸人妻認為對方咄咄逼人，「如果因為叫老公被台灣人有色眼鏡看待『你看，這就是大陸人』，那我也會覺得『你看，這就是台灣人』」。

對此，大陸網友紛紛不滿表示，「感覺你同事對大陸人有歧視」、「她的語氣讓人很不舒服」、「這叫管太多，台灣人也會叫老公」。

台灣網友也表態，「在台灣沒有不能叫自己丈夫為老公啊」、「這種人就是正義魔人類型，能閃多遠閃多遠」、「有問題的是妳同事，鑑定完畢」。不過，有一名大陸網友站中間立場「妳倆半斤八兩，一個不能老公，一個不能小姐」。

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