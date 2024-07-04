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愛的抱抱變「裸絞」！父親遭4歲女勒暈 後腦著地影片曝光

香港01／ 撰文／盛昀
四川綿陽一位4歲女孩從背後摟住父親的頸部，誰知竟將父親勒暈，父女雙雙跌倒在地。圖／擷自Youtube
四川綿陽一位4歲女孩從背後摟住父親的頸部，誰知竟將父親勒暈，父女雙雙跌倒在地。圖／擷自Youtube

6月26日，四川綿陽一位4歲女孩從背後摟住父親的頸部，誰知竟將父親勒暈，父女雙雙跌倒在地。

6月29日，當事人陶先生發布影片指被親閨女「裸絞」，並提醒大家背娃的過程中注意安全。

綜合大陸媒體報導，當事人陶先生回應，當時自己正在拉門簾，女兒跑過來把他吊住，陶先生站起來不一會兒就暈倒了。影片顯示，陶先生的手原本在拉門簾，卻突然無力垂下，父女二人一齊後仰倒地。後來聽到女兒在哭泣，陶先生起身將女兒抱起。

後續，父女二人去了醫院，醫生表示沒有大問題，只是後腦勺摔了個包，均為皮外傷。醫生指，陶先生暈倒的原因和裸絞或上吊是一個原理，剛好勒住了動脈竇，小孩的手越細就越容易勒住動脈。

影片下亦有多名網友分享類似經歷，「有次我兒子就這麽勒我脖子，我越掙扎他還以為我在和他玩，已經開始暈，無法呼吸了」、「我被媳婦勒過一次，差點就死了，媳婦還以為我是裝的」、「我女兒也這樣過，還好沒有休克，想想就後怕」。

《廣州日報》報導，中山大學孫逸仙紀念醫院心内科張海峰主任醫師指，家長在背孩子時，注意不要讓孩子雙手抱家長頸部，尤其要避開頸部雙側動脈竇位置。

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文章授權轉載自《香港01》

小孩 影片

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